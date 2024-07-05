Общество 05.07.2024 в 09:00

Переезд пенсионера

Как быть с пенсией?
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Текст: Номер один
Переезд пенсионера
Pixabay

Вопрос: «Изменится ли пенсия, если пенсионер переедет в другой регион?»

Георгий А.

Да, переезд в другой регион может повлиять на размер пенсии. Вот несколько ситуаций.

1. Из северного региона - в регион с обычным климатом. Если нет достаточного северного стажа. После переезда районный коэффициент не применяется. Если выработан северный стаж. Районный коэффициент при переезде не применяется, но остается надбавка за северный стаж. Размер пенсии может измениться, если районный коэффициент был больше или меньше надбавки за стаж. Например, у пенсионера есть право на надбавку за северный стаж в размере 30% к фиксированной части пенсии. Он жил в Хабаровском крае, где районный коэффициент - 1,5. К пенсии применялся более выгодный коэффициент 1,5. После переезда в обычный регион пенсионер будет получать пенсию без районного коэффициента, но с учетом надбавки 30%.

2. Из одного северного района в другой. Размер пенсии изменится, если в новом регионе северный коэффициент выше или ниже, чем в прежнем.

3. В сельскую местность при наличии сельского стажа. Если есть 30-летний стаж работы в сельской местности, полагается доплата - 25% к фиксированной части пенсии. Но если пенсионер проживал в городе на момент назначения пенсии - доплата за сельский стаж не назначается. При переезде из города в село можно обратиться за доплатой. При переезде из села в город доплата не теряется.

4. В регион с другим прожиточным минимумом. Если пенсия со всеми доплатами ниже прожиточного минимума, назначается доплата до федерального или регионального прожиточного минимума - смотря какой выше. Пенсия может измениться, если в новом регионе этот минимум ниже или выше, чем в прежнем.

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