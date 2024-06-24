Общество 24.06.2024 в 15:09
В Бурятии всю неделю будет тепло
Однако почти каждый день пройдут кратковременные дожди
Текст: Андрей Константинов
Гидрометцентр Бурятии опубликовали краткий прогноз на предстоящую неделю. По данным синоптиков, все ближайшие дни в республике неделе ожидается неустойчивая теплая погода с кратковременными дождями и грозами. Ветер переменный днем умеренный, при грозах порывистый.
Преобладающая температура ночью составит +11,+16, по северу и юго-западу +4,+9 градуса. Днем будет +22,+27, по северо-востоку до +33, по побережью Байкала и при дожде +16,+21.
Фото: «Номер один»
Преобладающая температура ночью составит +11,+16, по северу и юго-западу +4,+9 градуса. Днем будет +22,+27, по северо-востоку до +33, по побережью Байкала и при дожде +16,+21.
Фото: «Номер один»
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