Призер по мини-футболу из Бурятии погиб на СВО

Сегодня, 24 июня, жители Еравнинского района Бурятии прощаются с Ивановым Стасом Алексеевичем, погибшим при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Он родился 23 сентября 2001 года в селе Можайка Еравнинского района.

- В 2008 году он поступил в первый класс Эгитуйской школы-интерната. После ее успешного окончания, начал свою трудовую деятельность на пилораме в селе Улзытэ Еравнинского района, а позже продолжил работать в СПК «Дружба» трактористом, - сообщают в телеграмм-канале Еравнинского района.

За время обучения в школе Стас активно занимался спортом и являлся неоднократным призером соревнований различного уровня по мини-футболу. Друзья и одноклассники отзываются о нем как о доброжелательном, общительном, готовым всегда прийти на помощь людям.

- Осенью 2022 года, когда по всей России была объявлена частичная мобилизация, Стас был мобилизован. 13 февраля 2023 года он погиб на территории Украины в звании рядового. У погибшего остались родители, братья, сестры и племянники, - добавили в группе.

Фото: телеграмм-канал «Еравнинский район»