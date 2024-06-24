Общество 24.06.2024 в 15:49

Призер по мини-футболу из Бурятии погиб на СВО

Ему было всего 22 года
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Текст: Елена Кокорина
Призер по мини-футболу из Бурятии погиб на СВО

Сегодня, 24 июня, жители Еравнинского района Бурятии прощаются с Ивановым Стасом Алексеевичем, погибшим при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Он родился 23 сентября 2001 года в селе Можайка Еравнинского района.

- В 2008 году он поступил в первый класс Эгитуйской школы-интерната. После ее успешного окончания, начал свою трудовую деятельность на пилораме в селе Улзытэ Еравнинского района, а позже продолжил работать в СПК «Дружба» трактористом, - сообщают в телеграмм-канале Еравнинского района.

За время обучения в школе Стас активно занимался спортом и являлся неоднократным призером соревнований различного уровня по мини-футболу. Друзья и одноклассники отзываются о нем как о доброжелательном, общительном, готовым всегда прийти на помощь людям.

- Осенью 2022 года, когда по всей России была объявлена частичная мобилизация, Стас был мобилизован. 13 февраля 2023 года он погиб на территории Украины в звании рядового. У погибшего остались родители, братья, сестры и племянники, - добавили в группе.

Фото: телеграмм-канал «Еравнинский район»

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