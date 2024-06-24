Общество 24.06.2024 в 16:01

Лесники в Бурятии расчищают придорожные полосы от мусора

Это поможет избежать переброса огня на населенный пункт
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Текст: Служба информации "Номер один"
Лесники в Бурятии расчищают придорожные полосы от мусора

Возле села Баргузин лесники тщательно очистили дорогу от мусора, порубочных остатков и мелкого подроста. В уборке приняли участие сотрудники Баргузинского лесничества, общественные инспекторы и представители местной администрации.


- Мы убрали дорогу в первую очередь для того, чтобы в случае возникновения лесных пожаров не было переброса огня на населенный пункт. Дорога является преградой, но для эффективности, важно оставлять её в подобающем виде. Помимо мусора были собраны сучья, мелкий кустарник и молодняк деревьев, - пояснила Вера Оленникова, главный лесничий.

Обезопасить от возможных возгораний родное село вышли более 10 человек, было собрано 20 мешков мусора и 5 самосвалов порубочных остатков, мелкого подроста и т.п.

Лесники напомнили, что за нарушение правил санитарной и пожарной безопасности гражданам грозит административная ответственность.

 

Фото: РАЛХ

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