Грязный подземный переход на Элеваторе в Улан-Удэ давно никто не убирает

По просьбам горожан выездная комиссия под председательством первого заместителя мэра города Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергея Гашева проверила состояние перехода. Горожане жалуются на мусор и антисанитарию в общественном месте.









За чистотой здесь обязан следить арендатор, на которого возложена обязанность по содержанию перехода согласно договору. В ходе рейда выявлены нарушения, связанные с санитарным содержанием перехода и отсутствием текущего ремонта. Сотрудники Управления административного контроля готовят материалы в отношение арендатора для привлечения к административной ответственности.

– Не пешеходный переход, а непонятно что. В других городах давно такого нет. Все грязно, уборка проводится редко, стены в ужасном состоянии. Сколько лет вы арендуете, а ситуация не меняется? Почему полы грязные, все в неприглядном виде. Даю время привести все в порядок. Если это не будет исполнено, то расторгаем с вами контракт и по концессионному соглашению находим другую организацию, которая будет лучше следить за состоянием перехода, – сказал Сергей Гашев.

Фото: администрация города Улан-Удэ