Общество 24.06.2024 в 16:21

В Улан-Удэ подорожает вода

Рост тарифов составит сразу 16%
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подорожает вода
С 1 июля в Улан-Удэ сразу на 16% вырастут тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Так, тариф на холодное водоснабжение будет составлять 30,82 рублей (сейчас 26 рублей 57 копеек), на водоотведение - 39,59 рублей (сейчас 34 рубля 13 копеек).

«Рост тарифа экономически обоснован. Увеличилась сумма на элекроэнергию, поднялся прожиточный минимум (МРОТ), растут цены на ГСМ. В связи с этим, растут цены и на оборудование, и на материалы», - так обосновали повышение тарифов в «Водоканале».

На предприятии отметили, что после повышения тарифов сумма оплаты за холодную воду и канализацию для одной семьи в среднем увеличится на 96 рублей.

Фото: «Номер один»
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вода рост тарифов

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