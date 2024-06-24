В Улан-Удэ подорожает вода

С 1 июля в Улан-Удэ сразу на 16% вырастут тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».Так, тариф на холодное водоснабжение будет составлять 30,82 рублей (сейчас 26 рублей 57 копеек), на водоотведение - 39,59 рублей (сейчас 34 рубля 13 копеек).«Рост тарифа экономически обоснован. Увеличилась сумма на элекроэнергию, поднялся прожиточный минимум (МРОТ), растут цены на ГСМ. В связи с этим, растут цены и на оборудование, и на материалы», - так обосновали повышение тарифов в «Водоканале».На предприятии отметили, что после повышения тарифов сумма оплаты за холодную воду и канализацию для одной семьи в среднем увеличится на 96 рублей.Фото: «Номер один»