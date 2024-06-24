Общество 24.06.2024 в 16:15

В Улан-Удэ родилась девочка-Дюймовочка весом 470 грамм

Рост малышки всего 26 см
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ родилась девочка-Дюймовочка весом 470 грамм

Сегодня, 24 июня, Республиканский перинатальный центр подвел итоги по прибавлению населения Бурятии маленькими жителями и сообщил о рождении самой крохотной девочки за прошедшую неделю.

- Вес девочки составляет всего 470 граммов, а рост 26 см. Между тем самая крупная девочка, рожденная в этот же период, в 10 раз больше и весит 4 кг 760 граммов, при росте 55 см, - рассказали в перинатальном центре.

Всего за этот период на свет появилось 89 новорожденных (на прошлой неделе 77), из которых 50 мальчиков и 39 девочки. Есть одна двойня. Больше всего родов пришлось на пятницу 21 июня – 19 родоразрешений, среди которых 9 мальчиков, 11 девочек и одна двойня.

Фото: loon.site

 

 

 

Теги
дети перинатальный центр роды

Все новости

Певица Арюн Гоа и студия танца «Буин Хан» представят Бурятию в Крыму
24.06.2024 в 16:29
В Улан-Удэ подорожает вода
24.06.2024 в 16:21
В Улан-Удэ родилась девочка-Дюймовочка весом 470 грамм
24.06.2024 в 16:15
Грязный подземный переход на Элеваторе в Улан-Удэ давно никто не убирает
24.06.2024 в 16:11
В Бурятии закроют 450 алкоточек
24.06.2024 в 16:05
Лесники в Бурятии расчищают придорожные полосы от мусора
24.06.2024 в 16:01
Призер по мини-футболу из Бурятии погиб на СВО
24.06.2024 в 15:49
Три кита для эффективной работы бизнеса: АТС, SMS-таргет, бизнес-чат
24.06.2024 в 15:43
В Кяхте капитально отремонтируют две школы
24.06.2024 в 15:38
В районе Бурятии к людям выползла ядовитая змея
24.06.2024 в 15:25
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июня

Читайте также
В Улан-Удэ подорожает вода
Рост тарифов составит сразу 16%
24.06.2024 в 16:21
Грязный подземный переход на Элеваторе в Улан-Удэ давно никто не убирает
Горожане жалуются на мусор и антисанитарию
24.06.2024 в 16:11
В Бурятии закроют 450 алкоточек
Однако введение «сухого закона» в республике перенесли на весну 2025 года
24.06.2024 в 16:05
Лесники в Бурятии расчищают придорожные полосы от мусора
Это поможет избежать переброса огня на населенный пункт
24.06.2024 в 16:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru