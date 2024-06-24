В Улан-Удэ родилась девочка-Дюймовочка весом 470 грамм

Сегодня, 24 июня, Республиканский перинатальный центр подвел итоги по прибавлению населения Бурятии маленькими жителями и сообщил о рождении самой крохотной девочки за прошедшую неделю.

- Вес девочки составляет всего 470 граммов, а рост 26 см. Между тем самая крупная девочка, рожденная в этот же период, в 10 раз больше и весит 4 кг 760 граммов, при росте 55 см, - рассказали в перинатальном центре.

Всего за этот период на свет появилось 89 новорожденных (на прошлой неделе 77), из которых 50 мальчиков и 39 девочки. Есть одна двойня. Больше всего родов пришлось на пятницу 21 июня – 19 родоразрешений, среди которых 9 мальчиков, 11 девочек и одна двойня.

Фото: loon.site