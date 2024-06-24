В Кяхтинском районе появился новый памятник

22 июня 2024 года состоялось торжественное открытие памятника бронзовой скульптуры известного ламы- переводчика, лингвиста, ученого Чойдок Дагвы ламы Бадмажапова в селе Баян Булаг Кяхтинского района.

Скульптура была создана российским скульптором Баиром Сундуповым, который тоже родом из села Баин-Булак. Это удалось благодаря поддержке неравнодушных жителей Кяхтинского района, которые собрали более миллиона рублей на реализацию проекта.

Чойдок Дагва лама известен тем, что создал уникальный толковый словарь на тибетском языке, который переиздавался семь раз и пользуется популярностью среди тех, кто интересуется буддизмом, религией, медициной, грамматикой и философией. Лама начал изучать буддизм в Дацане Балдан Брайбун, который считается колыбелью российского буддизма.

- Радует, что на Великом Чайном Пути появилась новая точка притяжения для жителей и гостей нашей республики. А девять активных жителей села, участвовавших в создании скульптуры, были награждены благодарственными письмами Министерства, - прокомментировали в министерстве туризма Бурятии.

Фото: скриншот фото, Минтуризма РБ