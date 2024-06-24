Общество 24.06.2024 в 16:48

Бурятия усиливает систему уличного полицейского надзора

Новые видеокамеры установят сразу в четырех больших селах
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Текст: Петр Санжиев
Бурятия усиливает систему уличного полицейского надзора
В Бурятии из бюджета выделены пять миллионов рублей на дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на селе. Эти средства будут освоены в два этапа.

На первом уличные камеры установят – до 15 августа - в селах Турунтаево Прибайкальского района и Усть-Баргузин Баргузинского района. На втором – до 30 октября - в селах Онохой Заиграевского района и Тарбагатай Тарбагатайского района.

Одна из главных задач состоит в усилении круглосуточного мониторинга полицией оперативной обстановки, складывающейся на территории этих населенных пунктов. Интересно, что связь камер с комплексом «Безопасный город» предполагается осуществлять через 4G LTE роутер по существующему VPN-каналу «Мегафона».

Уже определены места, где в селах будут смонтированы эти цифровые видеокамеры. К примеру, в Турунтаево камеры установят вблизи здания районного суда, через дорогу от местной точки «Сбербанка», невдалеке от магазина «Спутник» и т. д. Появятся пять направленных камер.

В Онохое точки слежения появятся рядом со зданием школы, детсада «Белочка», на опоре освещения у конечной автобусной остановки и других местах. Там начнут работать 6 новых направленных камер, а также подключат к системе еще шесть существующих видеокамер.

Утверждены технические требования к оборудованию слежения. Так, камеры должны быть формата UHD 4K и среди прочего иметь опцию ночной съемки.

Видеокамеры в целях предотвращения хулиганских атак установят на высоте, недоступной без специальных подъемных устройств. Компоненты системы наблюдения устойчивы к разрушающим механическим воздействиям и к несанкционированному доступу к программного обеспечению. В целом оборудование будет иметь даже устройства грозозащиты.

Всего установят 17 видеокамер. Каждая стоит 30 тыс. рублей (в сумме более полумиллиона рублей).

Остальная сумма пойдет на оплату услуг подрядчика по монтажу, на покупку коммутаторов, серверного программного обеспечения и другого необходимого, без чего новые элементы системы полицейского слежения не смогут нормально работать. Подрядчик уже приступает к работам.

Фото: «Номер один»
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