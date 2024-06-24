Общество 24.06.2024 в 17:20

Главный храм Чесанского дацана освятят в Бурятии

Торжественное мероприятие пройдет 27 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Главный храм Чесанского дацана освятят в Бурятии

Цогчен-дуган (главный храм) одного из старейших буддийских храмов Бурятии - Чесанского дацана, расположенного на территории Кижингинского района в селе Чесан, планируют торжественно освятить 27 июля.



Сейчас там полным ходом идут строительно-восстановительные работы, которые недавно в ходе рабочей поездки проинспектировал глава региона Алексей Цыденов.

- Это один из старейших буддийских монастырей Бурятии, основанный в 1828 году. В XIX веке он был центром духовной и культурной жизни региона, здесь хранились редкие буддийские тексты, а службы проводили более 600 лам и хувараков, - сообщили в правительстве Бурятии

В 1930-х годах дацан закрыли, а здания использовали для других нужд. Однако в 2000 году храм восстановили, и он снова стал активным центром буддийской традиции.

В дацане продолжаются строительство и восстановление.

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Фото: скриншот видео и фотографии правительства Бурятии

 

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