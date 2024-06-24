Как «Боевое братство» меняет поколение своим примером

«Наша основная задача такая же, как и у сотрудников правоохранительных органов. Мы стараемся подтолкнуть ребят в нужное русло. Чтобы они шли по правильному пути и отказались от улицы. «Боевое братство» поддерживает подростков и не считает этих ребят потерянными. Да, некоторые из них совершили административные правонарушения, кто-то уже даже уголовные преступления. Но это не повод ставить на жизни крест. Мы считаем, что они смогут стать образцовыми гражданами и защитниками нашей Родины», - поделился Александр Машанов.

«Сначала их окружали ребята с улицы, а потом уже инспекторы ПДН, сотрудники КДН, полиция. Мы хотим, чтобы такие дети проводили больше времени с нами, с «Боевым братством». Чаще посещали с нами разные мероприятия, будь то возложение цветов на 9 мая или полноценный поход. Мы все желаем им только лучшего. Пытаемся привлечь к нормальному образу жизни. Чтобы они учились, работали, заводили полноценные семьи, воспитывали в будущем своих детей, а не скитались по колониям», - говорит старший лейтенант милиции в отставке.

«Перед нами стоит задача сделать так, чтобы мы стали для них друзьями. Чтобы они могли в любой момент позвонить нам, а не парням с улицы. Обратиться за помощью днем и ночью, посоветоваться или просто выговориться. Жалко пацанов, которые в это движение втягиваются. Их надо оттуда выдергивать. Нам бы побольше времени с ними проводить», - делится мыслями кавалер «Ордена Мужества».

«Всем командам мы вручили призовые кубки, дипломы, медали и другие ценные призы. За первое место ребятам подарили спортивные перчатки. Дети остались очень довольны. Многие из них рассмотрели в себе спортивные задатки. В будущем планируем провести еще один такой матч. Ребята просили повторить спортивный турнир», - подытожил Александр Машанов.

В Улан-Удэ прошел первый турнир «Боевого братства» по мини-футболу для подростков, состоящих на учете в КДН. Своим примером ветераны боевых действий показали детям, что спорт намного лучше вредных привычек и преступлений.Несколько лет назад кавалер «Ордена Мужества» старший лейтенант милиции в отставке Александр Машанов создал проект по взаимодействию «Боевого братства» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. С того момента общероссийская некоммерческая организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов регулярно выступает примером для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Стоит отметить, что в региональном отделении «Боевого братства» также состоят и ветераны ПДН, которые имеют опыт участия в боевых действиях.Безусловно среди подростков, состоящих на учете в КДН, встречаются не только злостные нарушители закона, но и те, кто попал на учет по глупости. Например, поздно гулял, пил пиво или просто проказничал, проспорив товарищам.Несмотря на то, что движение АУЕ* запрещено, дети продолжают прислушиваться к старшим товарищам, которые успели побывать в местах не столь отдаленных. Тем самым все больше погружаясь в криминальную субкультуру, представляющую реальную угрозу их здоровью и жизни.«Боевому братству» уже удалось устроить ребятам, состоящим на учете, выезд в 30-ю бригаду. Там для них провели полноценную экскурсию: показали казармы, быт солдат, провели мастер-класс по строевой подготовке и т.д. Молодежь осталась в восторге, многие повторно пришли в офис братства с вопросами: «А как вступить в братство? А чем можно помочь?». Дети стали менять свои взгляды.Чтобы молодежь не пошла по кривой дорожке, представители «Боевого братства» показывают на своем примере, как стоит жить правильно. Недавно они провели первый турнир по мини-футболу, который посвятили Дню ветеранов боевых действий.В спортивной схватке сразились команды Октябрьского, Железнодорожного и Советского районов. Финалисты боролись на поле против ветеранов из «Боевого братства». По итогам игр команда Советского района победила команду Железнодорожного района города со счётом 6:5. Сборная «Боевого братства» и сборная подростков провели игру со счетом 1:1 и установили ничью. Судьями на турнире по мини-футболу были Вячеслав Карташов – бывший профессиональный футболист, а также сам Александр Машанов.