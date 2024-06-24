Буддиста в Бурятии будут судить за выпивку во время обряда

В Баунтовском районе Бурятии будут судить 53-летнего местного жителя, который будучи за рулем «побрызгал» на бурхане, сделав подношение местным божествам, и выпил водки с пивом. Однако несмотря на сделанное подношение, уехал пьяный водитель недалеко, так как вскоре был остановлен сотрудниками ДПС.

Из протокола допроса обвиняемого:

«Я повез знакомого на ферму, купил водку и пиво, чтобы употребить по пути. В ходе движения по автодороге, я остановился возле бурхана, чтобы «побрызгать», то есть сделать подношение местным божествам. После чего я выпил спиртное и поехал дальше».

В Баунтовском суде отметили, что в 2017 году мужчина дважды был привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

- Подсудимого лишили тогда прав, но водительское удостоверение он вовремя не сдал, а административный штраф оплатил не полностью. В июне 2023 года, он вновь попался пьяным за рулем, поэтому и стал фигурантом уголовного дела, - прокомментировали в районном суде.

Судебное заседание назначено на 28 июня 2024 года.

Фото: loon.site