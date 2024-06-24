Общество 24.06.2024 в 17:39

Буддиста в Бурятии будут судить за выпивку во время обряда

Изрядно «побрызгав» на бурхане, он сел за руль
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Буддиста в Бурятии будут судить за выпивку во время обряда

В Баунтовском районе Бурятии будут судить 53-летнего местного жителя, который будучи за рулем «побрызгал» на бурхане, сделав подношение местным божествам, и выпил водки с пивом. Однако несмотря на сделанное подношение, уехал пьяный водитель недалеко, так как вскоре был остановлен сотрудниками ДПС.

Из протокола допроса обвиняемого:

«Я повез знакомого на ферму, купил водку и пиво, чтобы употребить по пути. В ходе движения по автодороге, я остановился возле бурхана, чтобы «побрызгать», то есть сделать подношение местным божествам. После чего я выпил спиртное и поехал дальше».

В Баунтовском суде отметили, что в 2017 году мужчина дважды был привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

- Подсудимого лишили тогда прав, но водительское удостоверение он вовремя не сдал, а административный штраф оплатил не полностью. В июне 2023 года, он вновь попался пьяным за рулем, поэтому и стал фигурантом уголовного дела, - прокомментировали в районном суде.

Судебное заседание назначено на 28 июня 2024 года.

Фото: loon.site

Теги
пьяные водители ГАИ дпс суд приговор

Все новости

Как «Боевое братство» меняет поколение своим примером
24.06.2024 в 17:42
Буддиста в Бурятии будут судить за выпивку во время обряда
24.06.2024 в 17:39
Строитель из Улан-Удэ обчистил магазин в Максимихе
24.06.2024 в 17:25
Главный храм Чесанского дацана освятят в Бурятии
24.06.2024 в 17:20
Жителей Бурятии зовут на Фестиваль Молодежи
24.06.2024 в 17:04
Бурятия усиливает систему уличного полицейского надзора
24.06.2024 в 16:48
В Кяхтинском районе появился новый памятник
24.06.2024 в 16:45
Певица Арюн Гоа и студия танца «Буин Хан» представят Бурятию в Крыму
24.06.2024 в 16:29
В Улан-Удэ подорожает вода
24.06.2024 в 16:21
В Улан-Удэ родилась девочка-Дюймовочка весом 470 грамм
24.06.2024 в 16:15
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июня

Читайте также
Как «Боевое братство» меняет поколение своим примером
В Улан-Удэ прошел первый турнир ветеранов боевых действий по мини-футболу для подростков
24.06.2024 в 17:42
Главный храм Чесанского дацана освятят в Бурятии
Торжественное мероприятие пройдет 27 июля
24.06.2024 в 17:20
Бурятия усиливает систему уличного полицейского надзора
Новые видеокамеры установят сразу в четырех больших селах
24.06.2024 в 16:48
В Кяхтинском районе появился новый памятник
Это бронзовая скульптура известного ламы-переводчика Чойдок Дагвы ламы Бадмажапова
24.06.2024 в 16:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru