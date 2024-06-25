Общество 25.06.2024 в 09:10

По Бурятии расставили десятки феромонных ловушек

Их будут использовать в борьбе с вредителями
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Текст: Елена Кокорина
По Бурятии расставили десятки феромонных ловушек

13 и 14 июня специалисты Россельхознадзора Бурятии установили первые феромонные ловушки в плодово-ягодных питомниках Баргузинского и Прибайкальского районов. Как рассказали в ведомстве, 29 феромонных ловушек установлено на восточную и персиковую плодожорку, калифорнийскую щитовку и других вредителей.

- 18 июня в складах хранения Тарбагатайского района и города Улан-Удэ размещено еще 25 ловушек на карантинных вредителей – на капрового жука, зерновку, а также проведен визуальный осмотр помещений на выявление карантинных организмов, - комментируют в Россельхознадзоре.

Ловушки снимут через три недели и в лаборатории проведут идентификацию видов собранных насекомых.

Фото: loon.site

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