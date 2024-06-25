Общество 25.06.2024 в 09:29

В Бурятии еще одна новая школа попала в поле зрения следователей

На её территории образовались провалы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии еще одна новая школа попала в поле зрения следователей
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту обнаружения провалов на территории новой школы в селе Сотниково. Она была введена в эксплуатацию в этом году.

Как сообщили в следственном ведомстве, после дождей асфальт тротуаров на территории школы вблизи канализационных колодцев и по ходу канализационных путей стал разрушаться. 


«В рамках проверки будет изучена документация, связанная с возведением школы и осуществлением строительного контроля, проведен комплекс других необходимых процессуальных мероприятий. После чего действиям (бездействию) и решениям должностных лиц о приемке объекта и вводе его в эксплуатацию будет дана правовая оценка», - отметили в следственном комитете.


Напомним, недавно провалы были обнаружены на территории школы в селе Гурульба. Это образовательное учреждение построили пять лет назад. По этой школе Следственный комитет также проводит проверку. Как заявили в Управлении капитального строительства, сейчас уже составляется смета для выполнения работ по подсыпке и уплотнению мест провалов, а также восстановлению элементов благоустройства на площадке рядом со школой. Планируется, что до середины августа данные работы завершатся, и проблема будет устранена.


Вопрос с провалами в Гурульбинской школе взяла на контроль и прокуратура Бурятии. Вчера заместитель прокурора республики Светлана Козлова совместно с сотрудниками Следственного комитета, представителями Управления капстроительства, Госстройжилнадзора, Минобраза и подрядчика посетили образовательное учреждение. Они осмотрели поврежденные участки и обсудили вопросы их восстановления.

Фото: прокуратура Бурятии, скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
Теги
школа

Все новости

Снайпер из Бурятии погиб в боях за Урожайное
25.06.2024 в 10:44
Жители Бурятии получили срок за угрозы полиции
25.06.2024 в 10:04
Аэропорт Улан-Удэ попал под санкции
25.06.2024 в 10:03
В Улан-Удэ в школе №1 увековечили память о герое СВО
25.06.2024 в 10:01
Начальником ВСЖД снова назначен Василий Фролов
25.06.2024 в 09:52
Осужденным в Бурятии вручили аттестаты об окончании средней школы
25.06.2024 в 09:43
Более 2000 беременных женщин в Бурятии получают пособие
25.06.2024 в 09:32
Сухая гроза в Бурятии устроила три лесных пожара
25.06.2024 в 09:30
В Бурятии еще одна новая школа попала в поле зрения следователей
25.06.2024 в 09:29
По Бурятии расставили десятки феромонных ловушек
25.06.2024 в 09:10
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июня

Читайте также
Снайпер из Бурятии погиб в боях за Урожайное
Бато Балданов участвовал в спецоперации с первых дней в составе 5-й танковой бригады
25.06.2024 в 10:44
Жители Бурятии получили срок за угрозы полиции
Выяснять отношения они приехали к ДПСнику домой
25.06.2024 в 10:04
В Улан-Удэ в школе №1 увековечили память о герое СВО
Там установили мемориальную доску выпускнику школы Александру Варавину
25.06.2024 в 10:01
Осужденным в Бурятии вручили аттестаты об окончании средней школы
Всего аттестаты получили 20 человек
25.06.2024 в 09:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru