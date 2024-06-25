В Бурятии еще одна новая школа попала в поле зрения следователей

Как сообщили в следственном ведомстве, после дождей асфальт тротуаров на территории школы вблизи канализационных колодцев и по ходу канализационных путей стал разрушаться.







«В рамках проверки будет изучена документация, связанная с возведением школы и осуществлением строительного контроля, проведен комплекс других необходимых процессуальных мероприятий. После чего действиям (бездействию) и решениям должностных лиц о приемке объекта и вводе его в эксплуатацию будет дана правовая оценка», - отметили в следственном комитете.





Напомним, недавно провалы были обнаружены на территории школы в селе Гурульба. Это образовательное учреждение построили пять лет назад. По этой школе Следственный комитет также проводит проверку . Как заявили в Управлении капитального строительства, сейчас уже составляется смета для выполнения работ по подсыпке и уплотнению мест провалов, а также восстановлению элементов благоустройства на площадке рядом со школой. Планируется, что до середины августа данные работы завершатся, и проблема будет устранена





Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту обнаружения провалов на территории новой школы в селе Сотниково. Она была введена в эксплуатацию в этом году.Вопрос с провалами в Гурульбинской школе взяла на контроль и прокуратура Бурятии. Вчера заместитель прокурора республики Светлана Козлова совместно с сотрудниками Следственного комитета, представителями Управления капстроительства, Госстройжилнадзора, Минобраза и подрядчика посетили образовательное учреждение. Они осмотрели поврежденные участки и обсудили вопросы их восстановления.Фото: прокуратура Бурятии, скриншот видео «Весь Улан-Удэ»