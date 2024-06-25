Более 2000 беременных женщин в Бурятии получают пособие

В Бурятии с начала 2024 года единое пособие выплачивается 2 034 беременным женщинам, вставшим на учёт в медорганизации в ранние сроки, сообщили в Социальном фонде Бурятии.

За назначением выплаты беременная женщина может обратиться в региональное отделение фонда после наступления 12 недель при условии, что на учет в медицинскую организацию она встала в период с 6 до 12 недели беременности.

- Единое пособие для беременных устанавливается в качестве поддержки семьям с невысоким доходом. Чтобы его получить, ежемесячный доход на каждого члена семьи получательницы не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения. Собственность семьи также должна соответствовать установленным нормативам, а сама будущая мама должна иметь гражданство РФ и постоянно проживать в РФ, - сообщил управляющий Отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии.

В зависимости от доходов семьи размер единого пособия может составлять 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В республике его величина составляет 18 360 рублей.

Таким образом, размер пособия для беременных в регионе назначается в размере 9180 рублей, 13770 рублей и в максимальном размере 18360 рублей соответственно.

Первая выплата единого пособия производится в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения, далее ежемесячно за прошедший месяц до момента рождения ребенка.

Обратиться за единым пособием удобнее всего в электронном виде на портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявления не превышает 10 рабочих дней, в некоторых случаях рассмотрение могут продлить на 20 рабочих дней.

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