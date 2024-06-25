Общество 25.06.2024 в 09:43
Осужденным в Бурятии вручили аттестаты об окончании средней школы
Всего аттестаты получили 20 человек
В исправительной колонии № 8 в республике Бурятия состоялась торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам вечерней школы.
Всего документ об образовании получили 20 осужденных.
Сотрудники воспитательного отдела учреждения и учителя школы поздравили осужденных, пожелали им не останавливаться на достигнутом. Они отметили, что у осужденных также есть возможность получить высшее образование во время отбывания наказания.
Фото: пресс-служба УФСИН России по республике Бурятия