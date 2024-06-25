Осужденным в Бурятии вручили аттестаты об окончании средней школы

В исправительной колонии № 8 в республике Бурятия состоялась торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам вечерней школы.

Всего документ об образовании получили 20 осужденных.

Сотрудники воспитательного отдела учреждения и учителя школы поздравили осужденных, пожелали им не останавливаться на достигнутом. Они отметили, что у осужденных также есть возможность получить высшее образование во время отбывания наказания.

Фото: пресс-служба УФСИН России по республике Бурятия