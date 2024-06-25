Общество 25.06.2024 в 10:01

В Улан-Удэ в школе №1 увековечили память о герое СВО

Там установили мемориальную доску выпускнику школы Александру Варавину
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ в школе №1 увековечили память о герое СВО

Мемориальную доску памяти участника СВО Александра Варавина открыли в школе №1 города Улан-Удэ. Александр учился здесь с 1991 по 2001 годы.

Варавин Александр Сергеевич родился 24 марта 1984 года в городе Улан-Удэ, он был одним из братьев-близнецов в семье. В свободное от школы время посещал спортивную секцию по пулевой стрельбе из пистолета, имел 1 разряд.

- Александр любил и ценил жизнь. Будучи ярким оптимистом, весёлым, с отличным чувством юмора, где бы он не появлялся, будь то школьные друзья, рабочий коллектив, семейные посиделки или же боевое братство, Александр всегда становился душой компании. Он всегда был бесстрашным и бескорыстным, всегда готов защитить слабых и протянуть руку помощи любому нуждающемуся. Обладал обострённым чувством справедливости. Он очень высоко ценил дружбу, умел дружить, сумел сохранить друзей со времён детского сада и школы, так и обрести верных боевых товарищей на СВО, - рассказывает отец Александра, Сергей Дмитриевич.

С 11 февраля по 18 сентября 2023 года Александр принимал участие в боевых действиях. Он стойко и мужественно встречал и переносил все трудности, шёл на самые опасные задания в тылу врага, выносил раненых под артобстрелами.

По словам командиров он был одним из лучших воинов и проявлял героические поступки. Он сумел сохранить в себе жизнерадостность и оптимизм, стойкость духа и любовь к близким, верность друзьям и боевым товарищем.

На открытии мемориальной доски присутствовали родители и родные Героя, педагоги школы, представители администрации, друзья и боевые товарищи Александра.



Семья Александра Варавина стоит на сопровождении в филиале фонда «Защитники Отечества».

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

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