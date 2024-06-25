Жители Бурятии получили срок за угрозы полиции

Двух жителей города Нижнеангарска Северобайкальского района осудили за угрозы полицейскому. Мужчины приехали к нему домой высказать претензии за своего знакомого, но сделали это в очень агрессивной форме, поэтому и оказались на скамье подсудимых.

В прокуратуре республики рассказали, что в январе 2024 года инспектор ДПС задержал пьяного водителя, проживающего в Северобайкальском районе.

- Тогда двое его знакомых приехали к полицейскому домой в город Северобайкальск, вызвали его на улицу и начали высказывать претензии. Они его толкали и угрожали насилием. Ввиду их агрессивного поведения и пьяного состояния потерпевший воспринял угрозу реально, - прокомментировали в ведомстве.

Северобайкальский городской суд приговорил одного из виновных к 1,5 годам лишения свободы, но после заменил срок на принудительные работы с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Его ранее судимого соучастника суд на 1,5 года отправил в колонию-поселения.

Защиты посчитала наказание осужденного в виде принудительных работ слишком суровым и попыталась обжаловать приговор, но Верховный суд республики оставил приговор без изменения.

Фото: Номер один