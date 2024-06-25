Общество 25.06.2024 в 10:44

Снайпер из Бурятии погиб в боях за Урожайное

Бато Балданов участвовал в спецоперации с первых дней в составе 5-й танковой бригады
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Снайпер из Бурятии погиб в боях за Урожайное
27 июня в Бурятии простятся с гвардии младшим сержантом Бато Балдановым. Он погиб 5 июня 2024 года в районе населенного пункта Урожайное.

Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Бато Балданов родился 30 декабря 1987 года в селе Эдэрмык Кижингинского района. Учился в Верхне-Кижингинской средней школе. В школьные годы активно занимался спортом, входил в состав сборной команды района по лыжам, участвовал в республиканских сельских зимних спортивных играх.

По воспоминаниям одноклассников и учителей, Бато с детства был активным, отзывчивым, веселым парнем, редко бывал в плохом настроении, всегда с лучезарной улыбкой на лице и озорным смехом. Любил технику, особенно свой мотоцикл ИЖ–Юпитер.

В 2006-2008 годах Бато проходил срочную службу, служил во внутренних войсках в Ангарске. С 2009 по 2013 год работал в Северо-Восточном линейном управлении МВД РФ на транспорте в Чукотском автономном округе. Затем вернулся на родину.

В 2018 году заключил контракт с 5-й Гвардейской танковой бригадой в Улан-Удэ. Участвовал в СВО с первых дней в качестве снайпера.

«Дисциплинирован, обладает хорошей исполнительностью. В сложной обстановке ориентируется уверенно, способен принимать грамотные и обоснованные решения, проявляет настойчивость в выполнении своих обязанностей. По характеру честен, выдержан и общителен. Пользуется заслуженным авторитетом среди военнослужащих и старших начальников…», - говорилось в служебной характеристике Бато Балданова.

31 января 2023 года Бато получил статус Ветерана боевых действий. 6 июня 2023 года за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях, был награжден медалью Жукова.

Гвардии младший сержант Бато Балданов погиб 5 июня 2024 года в районе населенного пункта Урожайное Волновахского района ДНР. Награжден орденом Мужества посмертно. Дома у него остались супруга, дочь, родители и младшая сестра.

Фото: «Кижинга-инфо.24/7»
Теги
спецоперация

Все новости

Снайпер из Бурятии погиб в боях за Урожайное
25.06.2024 в 10:44
Жители Бурятии получили срок за угрозы полиции
25.06.2024 в 10:04
Аэропорт Улан-Удэ попал под санкции
25.06.2024 в 10:03
В Улан-Удэ в школе №1 увековечили память о герое СВО
25.06.2024 в 10:01
Начальником ВСЖД снова назначен Василий Фролов
25.06.2024 в 09:52
Осужденным в Бурятии вручили аттестаты об окончании средней школы
25.06.2024 в 09:43
Более 2000 беременных женщин в Бурятии получают пособие
25.06.2024 в 09:32
Сухая гроза в Бурятии устроила три лесных пожара
25.06.2024 в 09:30
В Бурятии еще одна новая школа попала в поле зрения следователей
25.06.2024 в 09:29
По Бурятии расставили десятки феромонных ловушек
25.06.2024 в 09:10
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июня

Читайте также
Жители Бурятии получили срок за угрозы полиции
Выяснять отношения они приехали к ДПСнику домой
25.06.2024 в 10:04
В Улан-Удэ в школе №1 увековечили память о герое СВО
Там установили мемориальную доску выпускнику школы Александру Варавину
25.06.2024 в 10:01
Осужденным в Бурятии вручили аттестаты об окончании средней школы
Всего аттестаты получили 20 человек
25.06.2024 в 09:43
Более 2000 беременных женщин в Бурятии получают пособие
Его сумма варьируется примерно от 9 до 18 тыс. рублей в месяц
25.06.2024 в 09:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru