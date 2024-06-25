Снайпер из Бурятии погиб в боях за Урожайное

27 июня в Бурятии простятся с гвардии младшим сержантом Бато Балдановым. Он погиб 5 июня 2024 года в районе населенного пункта Урожайное.Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Бато Балданов родился 30 декабря 1987 года в селе Эдэрмык Кижингинского района. Учился в Верхне-Кижингинской средней школе. В школьные годы активно занимался спортом, входил в состав сборной команды района по лыжам, участвовал в республиканских сельских зимних спортивных играх.По воспоминаниям одноклассников и учителей, Бато с детства был активным, отзывчивым, веселым парнем, редко бывал в плохом настроении, всегда с лучезарной улыбкой на лице и озорным смехом. Любил технику, особенно свой мотоцикл ИЖ–Юпитер.В 2006-2008 годах Бато проходил срочную службу, служил во внутренних войсках в Ангарске. С 2009 по 2013 год работал в Северо-Восточном линейном управлении МВД РФ на транспорте в Чукотском автономном округе. Затем вернулся на родину.В 2018 году заключил контракт с 5-й Гвардейской танковой бригадой в Улан-Удэ. Участвовал в СВО с первых дней в качестве снайпера.«Дисциплинирован, обладает хорошей исполнительностью. В сложной обстановке ориентируется уверенно, способен принимать грамотные и обоснованные решения, проявляет настойчивость в выполнении своих обязанностей. По характеру честен, выдержан и общителен. Пользуется заслуженным авторитетом среди военнослужащих и старших начальников…», - говорилось в служебной характеристике Бато Балданова.31 января 2023 года Бато получил статус Ветерана боевых действий. 6 июня 2023 года за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях, был награжден медалью Жукова.Гвардии младший сержант Бато Балданов погиб 5 июня 2024 года в районе населенного пункта Урожайное Волновахского района ДНР. Награжден орденом Мужества посмертно. Дома у него остались супруга, дочь, родители и младшая сестра.Фото: «Кижинга-инфо.24/7»