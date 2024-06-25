ТГК-14 оставляет отвратительные следы по всему Улан-Удэ

Так, на участке по ул. Шульца, 6 работники компании вскрыли асфальт для аварийного ремонта тепломагистрали. Однако на данный момент нарушенное благоустройство не восстановлено.





«Ресурсоснабжающая организация в рамках ремонтных компаний в прошлом и в этом году перекопала подъездные пути, тротуары, дороги, не доделав начатое до конца. Из-за этого сейчас горожане вынуждены терпеть неудобства с выездом и проходом по территориям. Основная часть «недоделок» находится в Октябрьском районе», - отметил и.о. заместителя председателя Комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Иван Рыбальченко.





Мэрия Улан-Удэ вновь раскритиковала компанию ТГК-14, которая не торопится приводить в порядок территории после многочисленных ремонтов. На данный момент энергокомпания не закрыла более 50 ордеров на земляные работы.В плачевном состоянии сейчас также находится участок по улице Клыпина, 16. Здесь разрушен тротуар, нарушена целостность плиты перекрытия, не закрыт тепловой колодец. После ремонта возле стелы «Железнодорожный район» на проспекте 50-летия Октября ТГК-14 оставила после себя бетонные плиты и лишили жителей лестницы.Чтобы заставить энергокомпанию приводить участки в порядок, мэрия обещает привлечь прокуратуру и суды.Фото: мэрия Улан-Удэ