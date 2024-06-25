Общество 25.06.2024 в 11:37
ТГК-14 оставляет отвратительные следы по всему Улан-Удэ
Компания не торопится приводить в порядок территории после ремонтов
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ вновь раскритиковала компанию ТГК-14, которая не торопится приводить в порядок территории после многочисленных ремонтов. На данный момент энергокомпания не закрыла более 50 ордеров на земляные работы.
В плачевном состоянии сейчас также находится участок по улице Клыпина, 16. Здесь разрушен тротуар, нарушена целостность плиты перекрытия, не закрыт тепловой колодец. После ремонта возле стелы «Железнодорожный район» на проспекте 50-летия Октября ТГК-14 оставила после себя бетонные плиты и лишили жителей лестницы.
Чтобы заставить энергокомпанию приводить участки в порядок, мэрия обещает привлечь прокуратуру и суды.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Так, на участке по ул. Шульца, 6 работники компании вскрыли асфальт для аварийного ремонта тепломагистрали. Однако на данный момент нарушенное благоустройство не восстановлено.
«Ресурсоснабжающая организация в рамках ремонтных компаний в прошлом и в этом году перекопала подъездные пути, тротуары, дороги, не доделав начатое до конца. Из-за этого сейчас горожане вынуждены терпеть неудобства с выездом и проходом по территориям. Основная часть «недоделок» находится в Октябрьском районе», - отметил и.о. заместителя председателя Комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Иван Рыбальченко.
В плачевном состоянии сейчас также находится участок по улице Клыпина, 16. Здесь разрушен тротуар, нарушена целостность плиты перекрытия, не закрыт тепловой колодец. После ремонта возле стелы «Железнодорожный район» на проспекте 50-летия Октября ТГК-14 оставила после себя бетонные плиты и лишили жителей лестницы.
Чтобы заставить энергокомпанию приводить участки в порядок, мэрия обещает привлечь прокуратуру и суды.
Фото: мэрия Улан-Удэ