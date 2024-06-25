Утреннюю тишину в Бурятии нарушит вой сирен

Завтра,26 июня, в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, а также в Иволгинском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах пройдет проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения. Об этом сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

- С 10 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал будет повторяться три раза, - сказали в агентстве ГО и ЧС.

В связи с плановой проверкой жителей и гостей Бурятии просят сохранять спокойствие.

Фото: loon.site