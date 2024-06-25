Общество 25.06.2024 в 11:39

Утреннюю тишину в Бурятии нарушит вой сирен

Местных жителей просят сохранять спокойствие
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Текст: Елена Кокорина
Утреннюю тишину в Бурятии нарушит вой сирен

Завтра,26 июня, в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, а также в Иволгинском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах пройдет проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения. Об этом сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

- С 10 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал будет повторяться три раза, - сказали в агентстве ГО и ЧС.

В связи с плановой проверкой жителей и гостей Бурятии просят сохранять спокойствие.

Фото:  loon.site

 

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оповещение тревога внимание жители улан-удэ

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