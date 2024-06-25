В Окинском районе благоустроят площадку рядом с водопадом

В Окинском районе будет благоустроена туристская площадка рядом с красивейшим водопадом Малый Жомболок. Район получил субсидию от министерства туризма Бурятии на реализацию проекта «Благоустройство мест туристского показа на водопаде Малый Жомболок». Строители уже приступили к работе.





Водопад находится на Окинском плато в степи, там, где река Жомболок впадает в реку Оку. С 22-метровой базальтовой скалы льется в провал округлой формы и шириной приблизительно 40 метров ручей Булун, он же Малый Жомболок – ответвление реки Жомболок. Местные жители считают этот водопад священным местом.

На сегодня Малый Жомболок является единственным большим водопадом в Саянах, куда можно приблизиться на автотранспорте. Такая возможность появилась после завершения постройки в 1999 году моста через Оку и автодороги.

Теперь в живописной местности Сайлаг для удобства туристов и местных жителей появятся беседки, дорожки, санзона. Также будет проведено освещение.

- В течение многих лет, вместе с нашими ТОСами села Хужир мы постоянно проводим здесь экологические акции, вывозим мусор. Благодаря субсидии от минтуризма Бурятии в размере 2,4 млн рублей мы сможем привести в привлекательный вид популярное туристическое место, - говорит Туяна Самбялова, глава муниципального образования «Бурэнгольское».

Места туристского показа будут готовы к концу 3-4 квартала текущего года.

Фото: администрация Окинского района