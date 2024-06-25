Общество 25.06.2024 в 12:33

Жителям Улан-Удэ по-прежнему запрещено посещать городские леса

Запрет касается и посещения троп здоровья
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Улан-Удэ по-прежнему запрещено посещать городские леса

В Улан-Удэ продолжает действовать запрет на посещение городских лесов в рамках особого противопожарного режима. Запрет касается и посещения троп здоровья.

Городские лесничие создали патрульные группы, которые круглосуточно обходят весь лесной массив рядом с Улан-Удэ. Проводятся совместные мероприятия с правоохранительными органами в ближайших ДНТ и СНТ.

– В ходе инструктажей мы информируем о том, что доступ в лес запрещен. Запрещено разжигание костров и использование открытого огня. Также на въездах установлено более 60 шлагбаумов, ограничивающих доступ в лес, а также около 100 информационных аншлагов и т.д., – рассказала на брифинге главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Ксения Малых.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен административный штраф: для граждан в размере от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 400 тыс. рублей.

Если вы увидели лесной пожар, звоните: 20-44-44 или «112».

 

Фото: администрация города Улан-Удэ

 

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лес пожары Улан-.Удэ противопожарный режим администрация улан-удэ

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