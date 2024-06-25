Жители Бурятии могут купить субсидированные билеты до Сочи

На рейсе авиакомпании «Ай флай» F7-373/374, выполняющей полеты по маршруту Улан-Удэ – Сочи – Улан-Удэ выделены дополнительные места по субсидии. Субсидированные билеты можно купить с 24 июня, - сообщил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Воспользоваться субсидированными билетами смогут пассажиры:

- в возрасте до 23 лет;

- женщины в возрасте свыше 55 лет;

- мужчины в возрасте свыше 60 лет;

- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее лицо;

- инвалиды с детства II и III группы;

- дети-инвалиды и сопровождающее лицо;

- лица, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

Напомним, рейс Улан-Удэ-Сочи-Улан-Удэ пользуется сейчас большой популярностью у жителей Бурятии. Он стартовал с 31 мая. Авиакомпания сейчас выполняет два вылета в неделю из Улан-Удэ в Сочи по понедельникам и пятницам. В обратном направлении - по четвергам и воскресеньям. Время в полете составляет около 7 часов. Рейсы будут выполняться до середины октября.

Полная, не субсидированная стоимость билетов в одну сторону - примерно от 17 тыс. рублей.

Более подробная информация о билетах на сайте авиакомпании.





Фото: ru.freepik.com