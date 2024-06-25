Общество 25.06.2024 в 13:45

Абитуриенты Бурятии выбирают целевое обучение

Лучшие предложения они могут найти на сайте «Работа России»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Абитуриенты Бурятии выбирают целевое обучение

Абитуриенты могут найти предложения работодателей о целевом обучении на цифровой платформе «Работа в России». Напомним, в 2024 году вступили в силу изменения в федеральный закон об образовании, касающиеся целевого обучения по программам среднего профессионального и высшего образования.

Ресурсом для размещения предложений заказчиков о целевом обучении теперь является единая цифровая платформа «Работа в России». На платформе https://trudvsem.ru/target-education/search абитуриент может найти предложения заказчиков (работодателей) по направлениям подготовки, учебному заведению, форме обучения, региону трудоустройства.

- У поступающих появляется больше возможностей подать документы на соответствующие целевые места, поскольку на предложения о целевом обучении могут откликнуться не только абитуриенты, но и обучающиеся студенты. Общее количество целевых мест увеличилось - в этом году распределено 145,4 тысячи, что на 3,8 тысяч больше, чем в прошлом году, - отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Он сказал, что по медицинским специальностям в новом учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми.

Абитуриент, гражданин РФ, может заключить договор о целевом обучении с одним заказчиком (работодателем). Заказчик обязан оказывать обучающемуся меры поддержки в период обучения и после окончания обучения трудоустроить его. Гражданин обязан освоить образовательную программу и отработать 3–5 лет.

С подробностями о целевом обучении можно познакомиться на сайте минобрнауки России https://minobrnauki.gov.ru/action/targeted_training/.

 

Фото: ru.freepik.com

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