11-летний Вова из Бурятии собрал очередную посылку на СВО

История 11-летнего Вовы Носкова из Бурятии, решившего накопленные на велик деньги отправить бойцам СВО облетела всю страну. Многие предлагали подарить мальчику велосипед – и бойцы, и общественники, и просто неравнодушные люди, но родители купили его сами. На деньги школьника бойцам тогда приобрели коллиматорный прицел и крепление.

Сейчас к акции помощи военнослужащим подключились одноклассники и знакомые Вовы, но сам он тоже собрал очередную посылку.

- На этот раз в ней компрессионные чулки, бинты, медикаменты, сладости, а также письмо для бойцов. Все это уже дошло до линии фронта. Кроме того, он и его семья передали в военный госпиталь Улан-Удэ пять пар костылей. Их закупили на деньги, которые перевел семье их знакомый. А Володин класс передал военным рисунки и апельсины, - сообщили в группе «Народный фронт».

Фото: скриншот видео "Народный фронт"