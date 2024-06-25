Общество 25.06.2024 в 14:23
В Госдуме обсудили поправки в закон об охране Байкала
Главы байкальских регионов назвали их компромиссными
Текст: Иван Иванов
Глава Бурятии Алексей Цыденов и представитель губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на заседании экспертного совета в Госдуме призвали депутатов поддержать предложенные ко второму чтению изменения в закон «Об охране озера Байкал», сообщает издание РБК.
«Принимаем все изменения, которые сейчас предложены», — заявил Алексей Цыденов, выступая по видеосвязи на совете, проведенном комитетом по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Глава региона отметил, что реализация отдельных положений в случае принятия законопроекта будет очень сложной и длительной, минимум два года. Особую сложность, по его мнению, будет представлять перевод земель лесного фонда из одной категории в другую: «Понимаем, что реализация становится крайне тяжелой. Перевод земель — это не муниципальный уровень, это акт правительства России». По оценке Цыденова, потребуется год на экспертизу, а потом еще год на подготовку акта правительства.
Тем не менее предложенные поправки регион принимает, «поскольку это компромисс между тем, что надо решать вопрос, и контролем того, что происходит, чтобы не было злоупотреблений». «Прошу всех депутатов и экспертов одобрить доработанный вариант поддержать и уже двигаться вперед», — призвал Цыденов.
От Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева выступил зампред правительства Владимир Читоркин. Он сообщил, что в регионе коллегиально рассмотрели доработанный законопроект: «Мы его поддерживаем, считаем правильным направлением движения, которое нужно принимать».
По замечанию Читоркина, прояснить в законопроекте необходимо норму о сплошной рубке, потому что в одной части документа сказано, что такая рубка запрещена, а в другой, что разрешена, но с оговорками. «Технически правильно в одном месте это сделать», — сказал он. Область предлагает также специально указать, что перевод земель лесного фонда в другие категории может производиться только в интересах защиты населения, а не заработка или бизнеса.
Председатель комитета, бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин объяснил необходимость принятия поправок сложной демографической ситуацией на Байкале и защитой интересов местных жителей, численность которых сокращается. Он отметил, что в особой центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала расположены 158 населенных пунктов, где проживает 123 тыс. человек; при этом 73% ЦЭЗ не охвачено системой водоотведения, есть проблема с организацией пожарной охраны.
Поправки также поддержали представители общественности Бурятии и Иркутской области. «Нет ни одного человека, проживающего не прибайкальской территории, который выступил бы против этого закона», — заявил член общественной палаты Бурятии Валерий Яковлев. Те, кто против, по его мнению, никогда не были на Байкале. Предлагаемый законопроект даст людям «жить нормально и умирать нормально», отметил он.
Невозможность выделения новых земель под кладбища — одна из острых проблем на прилегающих к озеру территориях. «Есть места, где в два этажа хоронят», — заметила общественница из Усть-Баргузина Галина Арсеньева. Она поправки поддержала: «Создалось впечатление, что хорошие поправки, но очень большие процедуры еще будут идти, очень долго. У нас половина населения уже вымрет».
Напомним, в первом чтении законопроект был одобрен в июле 2023 года. Однако тогда ряд его положений вызвал бурную дискуссию. Поэтому было решено отправить его на доработку.
Изменение закона «Об охране озера Байкал» вызвано необходимостью разрешения вопросов, связанных с имеющимися законодательными ограничениями отдельных видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Речь, в частности, идет о противопожарном обустройстве населенных пунктов на границе с лесным фондом. Так Бурятии в границах центральной экологической зоны лесные пожары могут угрожать 28 селам, поскольку между ними и лесом нет обустроенных противопожарных разрывов.
В центральной экологической зоне сейчас невозможно строительства дорог, очистных, селезащитных и гидротехнических сооружений. Между тем в 13 населенных пунктах Бурятии, находящихся в центральной экологической зоне, планируется строительство очистных сооружений, в том числе в рамках исполнения поручения президента РФ по национальному проекту «Экология».
Невозможен там и перевод земель в земли населенных пунктов внутри их границ. К сожалению, «Лесная амнистия», направленная на защиту конституционных прав граждан и ликвидацию ошибок в лесоустройстве, на этой территории не работает. Фактически, хотя граждане исконно проживают на этих земельных участках, по материалам лесоустройства они проживают на землях лесного фонда.
Там невозможно перевести земли лесного фонда в иные категории земель для организации захоронений. Между тем сейчас в 23 населенных пунктах территории для организации кладбищ уже исчерпаны.
Отметим, в поддержку законопроекта жители Бурятии собрали свыше 30 тысяч подписей, которые направлены в ГосДуму для учета их мнения при его рассмотрении во втором чтении.
Фото: «Номер один»
«Принимаем все изменения, которые сейчас предложены», — заявил Алексей Цыденов, выступая по видеосвязи на совете, проведенном комитетом по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Глава региона отметил, что реализация отдельных положений в случае принятия законопроекта будет очень сложной и длительной, минимум два года. Особую сложность, по его мнению, будет представлять перевод земель лесного фонда из одной категории в другую: «Понимаем, что реализация становится крайне тяжелой. Перевод земель — это не муниципальный уровень, это акт правительства России». По оценке Цыденова, потребуется год на экспертизу, а потом еще год на подготовку акта правительства.
Тем не менее предложенные поправки регион принимает, «поскольку это компромисс между тем, что надо решать вопрос, и контролем того, что происходит, чтобы не было злоупотреблений». «Прошу всех депутатов и экспертов одобрить доработанный вариант поддержать и уже двигаться вперед», — призвал Цыденов.
От Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева выступил зампред правительства Владимир Читоркин. Он сообщил, что в регионе коллегиально рассмотрели доработанный законопроект: «Мы его поддерживаем, считаем правильным направлением движения, которое нужно принимать».
По замечанию Читоркина, прояснить в законопроекте необходимо норму о сплошной рубке, потому что в одной части документа сказано, что такая рубка запрещена, а в другой, что разрешена, но с оговорками. «Технически правильно в одном месте это сделать», — сказал он. Область предлагает также специально указать, что перевод земель лесного фонда в другие категории может производиться только в интересах защиты населения, а не заработка или бизнеса.
Председатель комитета, бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин объяснил необходимость принятия поправок сложной демографической ситуацией на Байкале и защитой интересов местных жителей, численность которых сокращается. Он отметил, что в особой центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала расположены 158 населенных пунктов, где проживает 123 тыс. человек; при этом 73% ЦЭЗ не охвачено системой водоотведения, есть проблема с организацией пожарной охраны.
Поправки также поддержали представители общественности Бурятии и Иркутской области. «Нет ни одного человека, проживающего не прибайкальской территории, который выступил бы против этого закона», — заявил член общественной палаты Бурятии Валерий Яковлев. Те, кто против, по его мнению, никогда не были на Байкале. Предлагаемый законопроект даст людям «жить нормально и умирать нормально», отметил он.
Невозможность выделения новых земель под кладбища — одна из острых проблем на прилегающих к озеру территориях. «Есть места, где в два этажа хоронят», — заметила общественница из Усть-Баргузина Галина Арсеньева. Она поправки поддержала: «Создалось впечатление, что хорошие поправки, но очень большие процедуры еще будут идти, очень долго. У нас половина населения уже вымрет».
Напомним, в первом чтении законопроект был одобрен в июле 2023 года. Однако тогда ряд его положений вызвал бурную дискуссию. Поэтому было решено отправить его на доработку.
Изменение закона «Об охране озера Байкал» вызвано необходимостью разрешения вопросов, связанных с имеющимися законодательными ограничениями отдельных видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Речь, в частности, идет о противопожарном обустройстве населенных пунктов на границе с лесным фондом. Так Бурятии в границах центральной экологической зоны лесные пожары могут угрожать 28 селам, поскольку между ними и лесом нет обустроенных противопожарных разрывов.
В центральной экологической зоне сейчас невозможно строительства дорог, очистных, селезащитных и гидротехнических сооружений. Между тем в 13 населенных пунктах Бурятии, находящихся в центральной экологической зоне, планируется строительство очистных сооружений, в том числе в рамках исполнения поручения президента РФ по национальному проекту «Экология».
Невозможен там и перевод земель в земли населенных пунктов внутри их границ. К сожалению, «Лесная амнистия», направленная на защиту конституционных прав граждан и ликвидацию ошибок в лесоустройстве, на этой территории не работает. Фактически, хотя граждане исконно проживают на этих земельных участках, по материалам лесоустройства они проживают на землях лесного фонда.
Там невозможно перевести земли лесного фонда в иные категории земель для организации захоронений. Между тем сейчас в 23 населенных пунктах территории для организации кладбищ уже исчерпаны.
Отметим, в поддержку законопроекта жители Бурятии собрали свыше 30 тысяч подписей, которые направлены в ГосДуму для учета их мнения при его рассмотрении во втором чтении.
Фото: «Номер один»
ТегиБайкал