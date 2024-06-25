Общество 25.06.2024 в 14:25

В Бурятии чайка заманила медведя в Байкал

Погнавшись за птицей, косолапому пришлось искупаться в озере
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии чайка заманила медведя в Байкал

В национальном парке Бурятии засняли медведя, купающегося в Байкале. Видео разместили в телеграмм-канале «Заповедное Подлеморье».

- Шум воды, плеск высоких волн и мягкий песочек: такое и медведю приятно! Новое видео нам прислал руководитель оперативной группы «Сарма» Александр Подкорытов. Косолапый плывун был замечен при патрулировании местности Лопатки. В погоне за чайкой он рассекал волны Баргузинского залива, медитативно зависал на месте и, кажется, получал удовольствие от своих водных процедур, - пишут в республиканском заповеднике.

В ведомсвте напоминают, что медведи – опасные хищники и в этом году довольно часто попадают в объективы на территории Забайкальского национального парка, поэтому просят быть осторожнее во время путешествий по дикой природе.

Фото: скриншот видео руководителя оперативной группы «Сарма» Александра Подкорытова.

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