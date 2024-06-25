Общество 25.06.2024 в 14:39

В Бурятии отметят столетие праздника «Наадан-Сурхарбаан»

В его программу войдут спортивные и культурные мероприятия
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отметят столетие праздника «Наадан-Сурхарбаан»
Ежегодный республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан 2024» проходит в Бурятии сотый раз. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, он проводится в два этапа. Первый этап - в селах и поселениях, муниципальных районах и городских округах - уже завершился. Второй этап – финальные соревнования – состоится 29-30 июня в Улан-Удэ на Республиканском ипподроме и Центральном стадионе.

В спортивную программу праздника в общекомандный зачет включены традиционная бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из национального лука «Сурхарбаан», конные скачки «Мори урилдаан», бурятские шахматы «Шатар», разбивание хребтовой кости «Һээр шаалган (сээр хухалха)», бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан», национальное троеборье «Эрын гурбан наадан» и гиревой спорт.

Также вне зачета в программу включены состязания по поднятию ловчего шеста с земли «Адуушанай тэмсээн», конкурс «Мориной соло», показательные выступления по конной стрельбе из лука «Моритой харбагшад», бурятская игра «Талаан Тобшо наадан», бурятская национальная игра «Баргай наадан».

Культурная программа включает участие ведущих солистов и коллективов республики, в числе которых группы «Намгар» и «Белый день», театр «Байкал», артисты театра оперы и балета, ансамбля «Раздолье», артисты эстрады – Валико Гаспарян, Дулма Сунрапова, Елена Борохитова и другие. В первый день гостям и участникам праздника покажут театрализованное шоу с наездниками.

Первый всебурятский Сурхарбаан состоялся 2 августа 1924 года, в празднике приняли участие представители всех аймаков — от Аги до Алари, от Баргузина до Закамны. Так Бурят-Монголия отметила свою первую годовщину и начало истории своих видов спорта.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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