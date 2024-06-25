В Бурятии отметят столетие праздника «Наадан-Сурхарбаан»

Ежегодный республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан 2024» проходит в Бурятии сотый раз. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, он проводится в два этапа. Первый этап - в селах и поселениях, муниципальных районах и городских округах - уже завершился. Второй этап – финальные соревнования – состоится 29-30 июня в Улан-Удэ на Республиканском ипподроме и Центральном стадионе.В спортивную программу праздника в общекомандный зачет включены традиционная бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из национального лука «Сурхарбаан», конные скачки «Мори урилдаан», бурятские шахматы «Шатар», разбивание хребтовой кости «Һээр шаалган (сээр хухалха)», бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан», национальное троеборье «Эрын гурбан наадан» и гиревой спорт.Также вне зачета в программу включены состязания по поднятию ловчего шеста с земли «Адуушанай тэмсээн», конкурс «Мориной соло», показательные выступления по конной стрельбе из лука «Моритой харбагшад», бурятская игра «Талаан Тобшо наадан», бурятская национальная игра «Баргай наадан».Культурная программа включает участие ведущих солистов и коллективов республики, в числе которых группы «Намгар» и «Белый день», театр «Байкал», артисты театра оперы и балета, ансамбля «Раздолье», артисты эстрады – Валико Гаспарян, Дулма Сунрапова, Елена Борохитова и другие. В первый день гостям и участникам праздника покажут театрализованное шоу с наездниками.Первый всебурятский Сурхарбаан состоялся 2 августа 1924 года, в празднике приняли участие представители всех аймаков — от Аги до Алари, от Баргузина до Закамны. Так Бурят-Монголия отметила свою первую годовщину и начало истории своих видов спорта.Возрастное ограничение: 6+Фото: пресс-служба правительства Бурятии