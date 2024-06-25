Общество 25.06.2024 в 15:35
В Бурятии объяснили причину провалов у школы в Сотниково
Подрядчик уже приступил к их ликвидации
Текст: Андрей Константинов
Начальник Управления капитального строительства (УКС) Анатолий Урбанов сегодня утром посетил новую школу в селе Сотниково, на территории которой произошли провалы грунта.
Как пояснили в УКСе, при строительстве объекта обратная засыпка грунтом на канализационных сетях проводилась зимой. После повышения температур и осадков грунт просел, из-за чего на пришкольном участке образовались провалы, а также произошла деформация асфальта.
«Подрядчик уже начал решать проблему, возникшую на объекте. На местах провалов строители делают обратную засыпку грунта, утрамбовывают его, а затем будут укладывать асфальт. Проблему планируют устранить до конца этой недели», - прокомментировал Анатолий Урбанов.
Как отметили в УКСе, данная проблема не влияет на работу здания школы, объект находится в нормативном состоянии.
Напомним, сейчас проверкой провалов у школы занимается Следственный комитет Бурятии. По её итогам будет принято правовое решение.
Как пояснили в УКСе, при строительстве объекта обратная засыпка грунтом на канализационных сетях проводилась зимой. После повышения температур и осадков грунт просел, из-за чего на пришкольном участке образовались провалы, а также произошла деформация асфальта.
«Подрядчик уже начал решать проблему, возникшую на объекте. На местах провалов строители делают обратную засыпку грунта, утрамбовывают его, а затем будут укладывать асфальт. Проблему планируют устранить до конца этой недели», - прокомментировал Анатолий Урбанов.
Как отметили в УКСе, данная проблема не влияет на работу здания школы, объект находится в нормативном состоянии.
Напомним, сейчас проверкой провалов у школы занимается Следственный комитет Бурятии. По её итогам будет принято правовое решение.
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