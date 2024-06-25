Общество 25.06.2024 в 15:59

В Улан-Удэ скоро откроют единственный пляж

Других официальных пляжей в городе не будет из-за сильного течения
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ скоро откроют единственный пляж
В Улан-Удэ водолазы поисково-спасательной службы города обследовали и очистили от мусора дно протоки Степная в районе острова Комсомольский, где находится единственный официально разрешенный пляж. Сотрудники Комбината по благоустройству уже убрали там береговую линию, установили кабинки для переодевания, подсыпали пути подъезда. Установлена и вышка спасателей, которые будут дежурить там каждый день.


Сейчас на пляже сделан забор проб воды и почвы на соответствие санитарным нормам. После получения положительных результатов он будет открыт для посетителей.


- Открыть новые пляжные места в городе невозможно, так как на большей части рек Улан-Удэ скорость течения более чем в два раза превышает допустимые нормы, - пояснили в МКУ «Безопасный город».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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