В Улан-Удэ после ремонта откроют дорогу по улице Ключевской

Завтра, 26 июня, откроется после ремонта участок дороги по ул. Ключевской - от ул. Дарханской до остановки «ВСГУТУ».

- Масштабные работы по обустройству ливневой канализации и ремонту дороги продолжатся уже на другом участке ул. Ключевской – от ул. Сахьяновой до ул. Дарханской. Его закроют с 27 июня и до конца лета. Это третий этап ремонта дороги, - пояснили в мэрии города.

С мая поэтапно перекрывали дорогу на участках от ул. Дарханской до ул. Фролова, а затем - с ул. Фролова до ост. «ВСГУТУ».

В связи с этим, временно меняется схема движения автобусных маршрутов № 2, 17, 51, 59, 70, 77, 82, 134, 135.

При движении из центра города объезд закрытого участка автобусами маршрутов № 2, 51, 70 будет осуществляться по ул. Жердева – ул. Дарханская; маршрутов № 17, 59, 77, 82, 134, 135: по ул. Сахьяновой – ул. Жердева – ул. Дарханская – далее движение по утвержденным схемам.

На время работ остановки «МУП «Управление трамвая», «ул. Лебедева», «Эльдорадо» в направлении 20А квартала исключаются из схем движения автобусов указанных маршрутов.

При этом маршруты № 21, 21А, 29 возвращаются к своей обычной схеме движения, которая действовала до начала ремонта дороги.

Схема прилагается.





Фото: администрация города Улан-Удэ