Школьники из Бурятии стали призерами Международного хореографического конкурса

Победу в Международном хореографическом конкурсе «Звездная планета» завоевали ученики школы № 57 г. Улан-Удэ

Хореографический коллектив школы № 57 г. Улан-Удэ под названием «Маскарад» принял участие в Международном хореографическом конкурсе «Звездная планета», который проходил с 16 по 21 июня в городе Сочи.

- Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства и заслужили признание судей. По итогам конкурса - школьники стали лауреатами первой степени в номинации «Фолк» и дважды лауреатами 2 степень в категории «Современная хореография», а за яркие выступления ребята получили «Приз зрительских симпатий», - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.





Фото: администрация г. Улан-Удэ