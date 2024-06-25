Жителям Бурятии уменьшат градус

Бурятия подошла к черте, когда приходится выбирать между жизнью и смертью. Республика оказалась в числе самых неблагополучных российских регионов по целому ряду факторов, главный из которых – высочайшая доступность алкоголя и гиперпотребление. За три последних года потребление алкоголя в регионе увеличилось на 10%, что вызвало целый ряд проблем: рост ДТП в пьяном виде, рост числа преступлений в состоянии алкогольного опьянения и низкая продолжительность жизни. О том, как быстро и эффективно оградить население от пагубного пристрастия, журналистам региональных СМИ рассказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.По данным социологических опросов, в республике каждый второй житель считает ситуацию с алкоголизацией населения серьезной проблемой. Среди пользователей соцсетей таких оказалось свыше 19%. Как отметила министр здравоохранения республики, все это говорит о большом общественном запросе на изменения в антиалкогольной политике.Между тем так было не всегда. По словам Евгении Лудуповой, «долгое время в республике принимались меры в рамках госпрограмм по формированию здорового образа жизни, не подразумевающие каких-либо ограничений или запретов. В республике открывались учреждения дополнительного образования для детей, спортивных объектов, новых библиотек, домов культуры, центров для творческого самовыражения, домов молодежи, созданы движения волонтерские, патриотические и других направленностей, появилась возможность стать самозанятым или заключить социальный контракт и начать свое дело».Но все это работало до определенного периода. Однако два-три года назад республику захлестнул вал открытий «магазинов у дома», в том числе в многоквартирных домах, что резко увеличило доступность алкоголя.Это не замедлило сказаться на показателях алкоголизации. Так, по данным Минпромторга РБ, объем реализации (потребления) на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь (с учетом пива) в 2023 году составил 5,78 литра этанола. Это на 4,7% выше значений 2022 года - 5,51 литра этанола и на 8,9% выше значений 2021 года, когда было выпито 5,27 литра этанола. По официальным данным, в Бурятии в 2023 году увеличилось количество отравлений алкоголем и его суррогатами на 31,9% по сравнению с 2022 годом, в том числе отравлений алкоголем и его суррогатами со смертельным исходом на 10,1%. Особенно тревожит распространение беды на молодежь. Так, на 42,9% увеличился объем оказания медицинской помощи несовершеннолетним при отравлении алкоголем и его суррогатами.В результате республика подошла к необходимости жестких мер по противодействию алкоголизации.- И антиалкогольный законопроект, разработанный правительством республики, станет еще одной мерой из целого комплекса борьбы, - подчеркнула глава ведомства.Евгения Лудупова положительно оценила результаты народных инициатив по созданию «Территорий трезвости». Речь идет о поселениях, где люди высказались за полное прекращение продажи алкоголя. Также полезен оказался и опыт наших соседей по ограничению продажи алкоголя.Например, в Якутии после введения жестких ограничений по продаже алкоголя на 52% снизилось потребление спиртного, на 32% - смертность от внешних причин, на 16% - преступность в состоянии алкогольного опьянения.Как сообщил замглавы Минпромторга РБ Андрей Гнеушев, законопроектом предусматривается запрет продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции с 20:00 до 11:00 взамен действующего ограничения с 21:00 до 9:00. Также запрещается розничная торговля любым алкоголем в многоквартирных домах (МКД). Для объектов общественного питания в городе Улан-Удэ, расположенных в МКД, вводится норма: продавать алкоголь можно, если зал обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров. Компаниям, которые торгуют алкоголем, необходимо будет поднять уставный капитал с 60 000 рублей до 300 000 рублей при получении лицензии. Также вводится запрет на продажу алкоголя в нерабочие праздничные дни. По новому закону всего таких дней будет 20.- Ограничения по продаже алкоголя затронут лишь 17% объектов торговли: это 448 точек из 2684, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, - сообщил он. - При этом торговля продуктами там не прекратится.Чиновник отметил, что главной целью ограничений станет снижение продаж алкоголя. В ближайшее время депутаты Народного Хурала приступят к обсуждению поправок в антиалкогольное законодательство. Но уже сегодня из шести комитетов регионального парламента пять одобрили законопроект.Фото: «Номер один»