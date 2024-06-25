Общество 25.06.2024 в 17:09

Дорожные ямы в Улан-Удэ заделывают горячим методом

Ремонтируют дороги как в центре, так и в спальных районах
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Текст: Елена Кокорина
Дорожные ямы в Улан-Удэ заделывают горячим методом

МБУ «Комбинат по благоустройству» продолжает ямочный ремонт на улицах Улан-Удэ. Ремонтники используют методы горячего асфальта и струйно-инъекционный.

- Накануне были отремонтированы выбоины в центре Улан-Удэ по улицам Ленина 46, 56к1 и Смолина, 63. Ямочный ремонт производили по технологии «горячий асфальт». При таком ремонте сначала проводится фрезерование старого полотна, после чего на ремонтируемый участок укладывают горячий асфальт большими пластами. Общая площадь составила более 70 квадратных метров, - комментируют сотрудники по благоустройству города.

На ул. Ботаническая, Ключевская-Сахьяновой, Больничная-Медицинская, Бабушкина, Хахалова, Тулаева, Жердева, Шумяцкого, Тобольская, Боевая применяли струйно-инъекционный метод.

- Это заделка средних ям при помощи современной машины «Бецема», которая выдувает из ямы мусор и под давлением заполняет ее смесью из битумной эмульсии и крошки. В общей сложности уже было отремонтировано ям площадью более 320 квадратных метров, - добавили в ведомстве.

Фото: скриншот видео Комбината по благоустройству города Улан-Удэ

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дороги город ремонт асфальт

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