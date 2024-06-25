Общество 25.06.2024 в 17:32

Юные лесники ухаживают за деревьями в Заиграевском районе

В работе им помогают сотрудники лесничества
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Текст: Служба информации "Номер один"
Юные лесники ухаживают за деревьями в Заиграевском районе

Свои летние каникулы ребята из школьного лесничества «Березка» Заиграевского района проводят с пользой для хорошего дела.  Дети совместно с лесниками принимают участие в агротехническом уходе на лесном питомнике.

Сотрудники лесхоза делятся с юными лесниками разными историями о своей работе, рассказывают о правилах поведения в лесу, как ориентироваться и что делать, если заблудился. Ребята на практике познают основы ухода за лесными культурами.

- Мы ежегодно ведем работу на лесном питомнике.  Очень отрадно, что ребята из школьного лесничества помогают нам проводить прополку сеянцев, работа кропотливая, но детям нравится. Это прекрасная возможность провести время на природе, зарядиться энергией и покушать вкусный обед на природе, - рассказала Вера Сотникова, инженер по лесовосстановлению Хандагатайского лесхоза.

Руководитель лесхоза, Виталий Спиридонов, поблагодарил детей за отличную работу, пожелал успехов и хорошо провести летние каникулы. Ребятам вручили благодарственные письма и небольшое денежное вознаграждение.

Юные лесоводы республики работают в тесном контакте со специалистами лесного хозяйства, под руководством которых занимаются изучением природы, выращиванием и посадкой лесных растений. Оказывают помощь лесникам в профилактике лесных пожаров и благоустройстве леса.

Восстановление погибших лесов – одна из основных задач национального проекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов».

 

Фото: РАЛХ

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