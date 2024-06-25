28 июня в Улан-Удэ пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Улан-Удэ 28 июня, с 10.00 до 14.00 в Физкультурно-спортивном комплексе (возрастное ограничение 6+).

Более 70 предприятий и организаций республики представят свои вакансии в разных сферах: от производства и сельского хозяйства до строительства и образования.



- Сегодня в службе занятости республики насчитывается почти 14 тысяч вакансий. Мы готовы представить соискателям различные варианты трудоустройства и развития карьеры. В программу мероприятия включены не только площадки по взаимодействию соискателей с работодателями и карьерными консультантами, и интересные тренинги, мастер-классы, презентации, - рассказал руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

Участники выставки смогут пройти профориентационное тестирование и подобрать наиболее подходящую вакансию. Особое внимание будет уделено трудоустройству участников СВО.

Возрастное ограничение 6+

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