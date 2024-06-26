Общество 26.06.2024 в 09:19

В Бурятии появились кот и пёс из бетона

Необычные скульптуры установили возле станции по борьбе с болезнями животных
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии появились кот и пёс из бетона
В Кабанском филиале станции по борьбе с болезнями животных установили статуи кота и пса. Как сообщил начальник ветеринарной службы Кабанского района Алексей Третьяков, идея создания статуй родилась у охранника организации.
 
«Идея была предложена сторожем Кабанского филиала Сейраном Алиевым, которую я поддержал, и мы начали воплощать ее. В гараже филиала создавался сначала каркас изделия из железобетонных конструкций, затем работал мастер по представленным нами фотографиям животных, после покрасили фигуры и установили на заранее подготовленные площадки, перевозили на грузовике», - рассказал он.

 
Бетонная скульптура собаки весит порядка 300 килограмм. Воплотить в камне фигуры собаки и кошки было решено не случайно, так как в отдел лечебно-профилактических мероприятий Кабанского филиала обращается много владельцев домашних питомцев для оказания лечебной помощи, а также с профилактической целью.

Фото: Управление ветеринарии Бурятии

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