В Бурятии появились кот и пёс из бетона

«Идея была предложена сторожем Кабанского филиала Сейраном Алиевым, которую я поддержал, и мы начали воплощать ее. В гараже филиала создавался сначала каркас изделия из железобетонных конструкций, затем работал мастер по представленным нами фотографиям животных, после покрасили фигуры и установили на заранее подготовленные площадки, перевозили на грузовике», - рассказал он.







В Кабанском филиале станции по борьбе с болезнями животных установили статуи кота и пса. Как сообщил начальник ветеринарной службы Кабанского района Алексей Третьяков, идея создания статуй родилась у охранника организации.Бетонная скульптура собаки весит порядка 300 килограмм. Воплотить в камне фигуры собаки и кошки было решено не случайно, так как в отдел лечебно-профилактических мероприятий Кабанского филиала обращается много владельцев домашних питомцев для оказания лечебной помощи, а также с профилактической целью.Фото: Управление ветеринарии Бурятии