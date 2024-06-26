Общество 26.06.2024 в 10:02
На полигоне в Вахмистрово бесплатно примут мусор от жителей Улан-Удэ
Сдать можно будет до трех кубометров мусора
Текст: Андрей Константинов
27 июня в день проведения экологической акции «Чистый четверг» полигон в мкрн Вахмистрово будет бесплатно принимать мусор от жителей Улан-Удэ.
Как сообщили в мэрии, горожане до 19 часов смогут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора.
Единственное условие - принимается не более 3 кубометров мусора из одних рук.
Напомним, акция «Чистый четверг» стартовала в этом году. Раз в месяц в теплое время года организации города выходят на уборку и приводят в порядок прилегающие территории.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщили в мэрии, горожане до 19 часов смогут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора.
Единственное условие - принимается не более 3 кубометров мусора из одних рук.
Напомним, акция «Чистый четверг» стартовала в этом году. Раз в месяц в теплое время года организации города выходят на уборку и приводят в порядок прилегающие территории.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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