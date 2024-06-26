На полигоне в Вахмистрово бесплатно примут мусор от жителей Улан-Удэ

27 июня в день проведения экологической акции «Чистый четверг» полигон в мкрн Вахмистрово будет бесплатно принимать мусор от жителей Улан-Удэ.Как сообщили в мэрии, горожане до 19 часов смогут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора.Единственное условие - принимается не более 3 кубометров мусора из одних рук.Напомним, акция «Чистый четверг» стартовала в этом году. Раз в месяц в теплое время года организации города выходят на уборку и приводят в порядок прилегающие территории.Фото: мэрия Улан-Удэ