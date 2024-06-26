Общество 26.06.2024 в 10:10

В Северо-Байкальском районе продолжается ремонт моста

Он соединяет село Уоян с другими поселениями
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Северо-Байкальском районе продолжается ремонт моста

В Северо-Байкальском районе возле села Уоян продолжается капитальный ремонт нового моста через реку Полувананда. Ремонт начался в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

На сегодняшний день полностью завершены работы по обустройству дощатого настила моста и его проезжей части и тротуаров. Установлены перила, и металлическое барьерное ограждение. Также дорожникам предстоит расширить проезжую часть до проектной отметки, установить барьерные ограждения на подходах к мосту.

Старый мост был построен еще в годы строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, в 1985 году и до недавнего времени он находился в аварийном состоянии.

- Мы с нетерпением ждем ремонта нашего моста, потому что ежедневно ездим по нему на работу, в школу, в магазин, и надеемся на своевременный и качественный ремонт. Дорога по этому мосту единственная, которая связывает село Уоян с другими поселениями, - рассказала Галина Галицкая, глава сельского поселения «Уоянское эвенкийское».

Мост планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Общая стоимость работ составляет 53,3 млн. рублей.


Фото: минтранс РБ

   

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