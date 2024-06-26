Общество 26.06.2024 в 10:18

Более 70 тысяч жителей Бурятии не могут выехать за границу

Покинуть пределы республики не выйдет из-за неоплаченных долгов
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Текст: Елена Кокорина
Более 70 тысяч жителей Бурятии не могут выехать за границу

Служба судебных приставов Бурятии вынесла 73 тысячи ограничений в праве выезда за пределы Российской Федерации. Из-за неоплаченных долгов, общая сумма которых составила свыше 8,8 миллиарда рублей, жители республики не могут выехать за границу.

В разгар сезона летних отпусков приставы совместно с линейным отделом МВД России на транспорте провели акцию «Узнай о своих долгах». В залах вокзала и аэропорта «Байкал» горожане могли узнать возбуждены ли в отношении них исполнительные производства.

- Порог суммы, при которой выносится ограничение выезда за пределы России, составляет 30 тысяч рублей. Но данное правило не распространяется на лиц, имеющих долги по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда и имущественного ущерба. Для таких требований пороговая сумма остается прежней – более 10 тысяч рублей. Временный запрет на выезд за границу снимается после полной оплаты задолженности, - рассказали в Службе судебных приставов республики.

Узнать о наличии задолженностей можно в Госуслугах во вкладке «Штрафы, долги» и на сайте Управления ФССП России по Республике Бурятия в разделе «Банк данных исполнительных производств». Также помогут и в Центре информирования граждан по телефону - 8 (3012) 28-94-01.

Фото:  loon.site

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приставы долг выезд запрет граница оплата

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