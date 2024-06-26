Общество 26.06.2024 в 10:26

Молодой сапер из Бурятии погиб на спецоперации

Руслану Гуту было всего 20 лет
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Текст: Андрей Константинов
Молодой сапер из Бурятии погиб на спецоперации
27 июня в селе Сотниково простятся с 20-летним военнослужащим Русланом Гутом. 14 июня он погиб в зоне СВО.

Как сообщили в администрации Иволгинского района, Руслан Гут родился 4 июля 2003 года. Обучался в Сотниковской средней школе. После 9 классов поступил в училище, окончив которое летом 2021 года ушел служить в армию.

Срочную службу проходил в Приморском крае. Показал себя дисциплинированным и ответственным военнослужащим.

Весной 2024 года Руслан принял решение заключить контракт на военную службу и отправился на СВО.

14 июня 2024 года сапер взвода разминирования гвардии рядовой Руслан Гут погиб, выполняя боевое задание, в районе поселка Сладкое в ДНР. Дома у Руслана остались мама и брат.

Фото: администрация Иволгинского района

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