Молодой сапер из Бурятии погиб на спецоперации

27 июня в селе Сотниково простятся с 20-летним военнослужащим Русланом Гутом. 14 июня он погиб в зоне СВО.Как сообщили в администрации Иволгинского района, Руслан Гут родился 4 июля 2003 года. Обучался в Сотниковской средней школе. После 9 классов поступил в училище, окончив которое летом 2021 года ушел служить в армию.Срочную службу проходил в Приморском крае. Показал себя дисциплинированным и ответственным военнослужащим.Весной 2024 года Руслан принял решение заключить контракт на военную службу и отправился на СВО.14 июня 2024 года сапер взвода разминирования гвардии рядовой Руслан Гут погиб, выполняя боевое задание, в районе поселка Сладкое в ДНР. Дома у Руслана остались мама и брат.Фото: администрация Иволгинского района