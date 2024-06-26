Жители Бурятии могут получить субсидию на оплату ЖКУ

Жители Бурятии могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике получателями субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг являются 66 208 граждан.

Объем финансирования из регионального бюджета на эти цели с начала 2024 года составил более 745 миллионов рублей.

- Большая часть из этого числа - ветераны труда, их в республике 47 051 человек и все они охвачены этой мерой социальной поддержки. Также субсидию получают почти 18 тысяч квалифицированных специалистов, 487 тружеников тыла, 785 репрессированных граждан и лица, пострадавшие от политических репрессий, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

- Кроме того, почти 60 тысяч жителей республики получают меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и твердого топлива из федерального бюджета. Им перечислено свыше 395,5 млн рублей, - добавила министр.

С 24 июня процедура подачи заявления на субсидию по ЖКУ упростилась. Теперь гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Право на субсидию по ЖКУ имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

Ссылка для подачи заявления через Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/600177/1).

Фото: loon.site