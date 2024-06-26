Общество 26.06.2024 в 10:47

Жители Бурятии могут получить субсидию на оплату ЖКУ

Сейчас ее получает более 66 тыс. человек в республике
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут получить субсидию на оплату ЖКУ

Жители Бурятии могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике получателями субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг являются 66 208 граждан.

Объем финансирования из регионального бюджета на эти цели с начала 2024 года составил более 745 миллионов рублей.   

- Большая часть из этого числа - ветераны труда, их в республике 47 051 человек и все они охвачены этой мерой социальной поддержки. Также субсидию получают почти 18 тысяч квалифицированных специалистов, 487 тружеников тыла, 785 репрессированных граждан и лица, пострадавшие от политических репрессий, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

- Кроме того, почти 60 тысяч жителей республики получают меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и твердого топлива из федерального бюджета. Им перечислено свыше 395,5 млн рублей, - добавила министр.

С 24 июня процедура подачи заявления на субсидию по ЖКУ упростилась. Теперь гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Право на субсидию по ЖКУ имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. 

Ссылка для подачи заявления через Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/600177/1).

 

Фото: loon.site

 

Все новости

Отравившиеся шаурмой жители Бурятии получат компенсацию в 3 тысячи рублей
26.06.2024 в 10:57
Покупая квадроцикл, улан-удэнская супружеская пара попала в сети афериста
26.06.2024 в 10:56
Жители Бурятии могут получить субсидию на оплату ЖКУ
26.06.2024 в 10:47
Молодой сапер из Бурятии погиб на спецоперации
26.06.2024 в 10:26
Осужденные в Бурятии изготавливают красивые павильоны для остановок
26.06.2024 в 10:21
Более 70 тысяч жителей Бурятии не могут выехать за границу
26.06.2024 в 10:18
Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП на трассе в Бурятии
26.06.2024 в 10:13
В Северо-Байкальском районе продолжается ремонт моста
26.06.2024 в 10:10
На полигоне в Вахмистрово бесплатно примут мусор от жителей Улан-Удэ
26.06.2024 в 10:02
В Улан-Удэ в мошенническую схему втянули 10-летнюю девочку
26.06.2024 в 09:57
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
Отравившиеся шаурмой жители Бурятии получат компенсацию в 3 тысячи рублей
При вынесении решения суд учел тяжелое материальное положение виновницы отравления
26.06.2024 в 10:57
Покупая квадроцикл, улан-удэнская супружеская пара попала в сети афериста
В итоге они остались без техники и без 750 тысяч
26.06.2024 в 10:56
Молодой сапер из Бурятии погиб на спецоперации
Руслану Гуту было всего 20 лет
26.06.2024 в 10:26
Осужденные в Бурятии изготавливают красивые павильоны для остановок
Их установят в Советском районе Улан-Удэ
26.06.2024 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru