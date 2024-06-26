Общество 26.06.2024 в 10:57

Отравившиеся шаурмой жители Бурятии получат компенсацию в 3 тысячи рублей

При вынесении решения суд учел тяжелое материальное положение виновницы отравления
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Текст: Андрей Константинов
Отравившиеся шаурмой жители Бурятии получат компенсацию в 3 тысячи рублей
Верховный суд Бурятии поставил точку в деле о взыскании компенсаций в пользу жителей Джидинского района, которые отравились шаурмой.

Напомним, инцидент случился в ноябре 2023 года. Женщина арендовала в селе Петропавловка киоск и стала там готовить и продавать шаурму. При этом она не соблюдала санитарно-эпидемиологические требования: киоск не был оборудован системой водоснабжения, в нем отсутствовали условия для мойки и дезинфекции кухонного инвентаря. В связи с этим в еду попали бактерии сальмонеллы, в результате чего 27 местных жителей, в том числе 14 детей, купивших шаурму в киоске с 21 по 24 ноября, заболели сальмонеллезом, а также острым гастроэнтеритом неясной этиологии.

После массового отравления в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Суд признал её виновной и, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, приговорил к штрафу в размере 15000 рублей с рассрочкой выплаты на 3 месяца - по 5000 рублей ежемесячно.

Также в суд поступил иск от Роспотребнадзора Бурятии в защиту интересов пострадавших граждан. Джидинский райсуд требования Роспотребнадзора удовлетворил частично, взыскав с женщины стоимость приобретенной шаурмы, а также компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей в пользу каждого отравившегося.

Не согласившись с таким решением, женщина подала апелляционную жалобу. Она указала, что при определении размера компенсации морального вреда райсуд не учел её тяжелое материальное положение, а именно, наличие у нее на иждивении двоих детей, один из которых является инвалидом.

Верховный суд Бурятии с её доводом согласился и уменьшил размер компенсации до 3 тысяч рублей в пользу каждого пострадавшего.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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