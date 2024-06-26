Общество 26.06.2024 в 10:56

Покупая квадроцикл, улан-удэнская супружеская пара попала в сети афериста

В итоге они остались без техники и без 750 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Покупая квадроцикл, улан-удэнская супружеская пара попала в сети афериста

Обману интернет-преступников подверглась супружеская пара из Улан-Удэ. Они решили приобрести квадроцикл, объявление о продаже которого увидели на популярном сайте.

Как рассказали в МВД республики, дозвониться до продавца, находившегося по легенде в Ямало-Ненецком автономном округе, мужчина не смог, но позже тот сам вышел на покупателя.

- Квадроцикл стоил 750 тысяч рублей. Обговорив условия сделки, продавец отправил видео, чтобы улан-удэнец оценил состояние квадроцикла. В этот же день семейная пара, получив еще видео погрузки квадроцикла в транспортной компании, перечислила оплату по указанным реквизитам, - комментируют в полиции республики.

Как оказалось, супружескую пару предостерегли об опасности мошенничества даже в банке, когда они рассказали о назначении платежа одному из менеджеров.

- После перевода денег продавец сразу перестал выходить на связь, а размещенное на сайте объявление о продаже техники удалил. Только тогда потерпевшие поняли, что попали в сети афериста.

Фото: loon.site

Теги
мошенник продажа квадроцикл обман полиция

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