Покупая квадроцикл, улан-удэнская супружеская пара попала в сети афериста

Обману интернет-преступников подверглась супружеская пара из Улан-Удэ. Они решили приобрести квадроцикл, объявление о продаже которого увидели на популярном сайте.

Как рассказали в МВД республики, дозвониться до продавца, находившегося по легенде в Ямало-Ненецком автономном округе, мужчина не смог, но позже тот сам вышел на покупателя.

- Квадроцикл стоил 750 тысяч рублей. Обговорив условия сделки, продавец отправил видео, чтобы улан-удэнец оценил состояние квадроцикла. В этот же день семейная пара, получив еще видео погрузки квадроцикла в транспортной компании, перечислила оплату по указанным реквизитам, - комментируют в полиции республики.

Как оказалось, супружескую пару предостерегли об опасности мошенничества даже в банке, когда они рассказали о назначении платежа одному из менеджеров.

- После перевода денег продавец сразу перестал выходить на связь, а размещенное на сайте объявление о продаже техники удалил. Только тогда потерпевшие поняли, что попали в сети афериста.

Фото: loon.site