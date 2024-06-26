Общество 26.06.2024 в 11:27
Еще один военный из Бурятии освобожден из плена
Боец пока будет в Москве, где пройдет лечение и реабилитацию
Текст: Андрей Константинов
Вчера между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными. Он прошел в формате «90 на 90».
«Самолетами военно-транспортной авиации освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», - рассказали в Минобороны России.
Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе освобожденных был военнослужащий из нашей республики Владимир Зайков.
Напомним, крупные обмены пленными прошли в начале этого года. Тогда было освобождено в общей сложности 11 бойцов из Бурятии. Еще двух военнослужащих из республики освободили в ходе обмена пленными в конце мая.
Фото: скриншот видео Минобороны
«Самолетами военно-транспортной авиации освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», - рассказали в Минобороны России.
Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе освобожденных был военнослужащий из нашей республики Владимир Зайков.
Напомним, крупные обмены пленными прошли в начале этого года. Тогда было освобождено в общей сложности 11 бойцов из Бурятии. Еще двух военнослужащих из республики освободили в ходе обмена пленными в конце мая.
Фото: скриншот видео Минобороны
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