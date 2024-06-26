Общество 26.06.2024 в 11:45

Улан-удэнских собак-беспризорников раздадут местным жителям

В выходные для этого пройдет акция «Обрети друга»
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнских собак-беспризорников раздадут местным жителям

В ближайшую субботу, 29 июня, в Улан-Удэ пройдет общегородская акция «Обрети друга». С 10 до 16 часов перед торговым центром «Мёд» и в парке имени Орешкова все желающие могут познакомиться с животными из приюта и выбрать себе любимца.

– Горожане могут посмотреть животных, выбрать себе верного друга и подарить ему дом. Также на площадках будут работать ветеринарные посты, в которых можно будет зарегистрировать своего питомца и сразу вакцинировать его, – комментирует начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

На площадки привезут не всех отловленных собак, но у кураторов акции можно будет запросить базу всех животных, которые находятся сейчас в приютах и выбрать для себя питомца.

Акция проводится Комитетом городского хозяйства совместно с Управлением ветеринарии и подрядными организациями, которые занимаются содержанием безнадзорных животных.

Фото: Комитет городского хозяйства Улан-Удэ

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