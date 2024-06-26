Общество 26.06.2024 в 12:11
В Улан-Удэ прооперируют детей с врожденными патологиями губ и неба
Операцию проведут лучшие врачи-хирурги со всей страны
В Бурятии пройдет благотворительная акция «Операция Улыбка».
- С 8 по 14 сентября лучшие врачи-волонтеры со всей России совместно с врачами Бурятии окажут высококвалифицированную помощь детям с врожденными расщелинами губы и неба на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, -сообщили в минздраве Бурятии.
Консультация и отбор пациентов на оперативное вмешательство состоится на базе Республиканской стоматологической поликлиники.
Контакты для записи на консультацию: тел.: 8 (3012) 41-66-67 или 122 (доб. 324).
Фото: loon.site