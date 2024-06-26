Тудуп Батуев: «Цирк Бурятии развивается»

Недавно в нашем издании был опубликован материал, посвященный Бурятскому цирку. Тема вызвала интерес читателей. Мы встретились с директором Государственного цирка Республики Бурятия имени народного артиста России Майдари Хайдаповича Жапхандаева Тудупом Батуевым, который недавно приступил к своим обязанностям, и поговорили о жизни возглавляемого им автономного учреждения культуры.





- Работа по данному вопросу, конечно, проводится, но все понимают, что в сложившихся условиях в ближайшее время выделение средств на подготовку проектно-сметной документации, строительство цирка, к сожалению, невозможно. Средняя стоимость подобного здания примерно 4 - 5 млрд рублей даже в таком не очень большом городе, как Улан-Удэ. Потому что там сложные конструкции, должны быть созданы соответствующие условия для выступлений. Но мы рассматриваем различные варианты, как это можно сделать, чтобы это было максимально эффективно для республики.- Мы выступаем в ФСК в Улан-Удэ, ездим на гастроли в сельские районы республики, выезжаем в школы, ДК, в летние лагеря, где детям очень нравятся наши представления. За прошлый год цирк Бурятии показал более 50 представлений на территории республики, которые посмотрело более 16 тыс. зрителей.Выезжаем также за пределы республики - это Москва, Хабаровск, Казань, посетили в 2023 году с гастролями новые территории в Луганской Народной Республике и Запорожской области, нас поддержала тогда наш министр культуры Соелма Баяртуевна Дагаева, вместе с нами она была в Луганске. По итогам этой поездки планируем, что из новых регионов в Бурятию приедут ребята - поступят на цирковое отделение Колледжа искусств имени П. Чайковского, для данного направления предусмотрены бюджетные места.- Мы очень хотим решить вопрос о возобновлении этих выступлений. Шапито приобретали в 2010 году. И оно нам долго служило. Но когда в 2020 году хотели вновь установить, комиссия провела осмотр и признала его технически небезопасным. Нам выдали соответствующее заключение. Сейчас шапито находится на складе. Приобрести новое сегодня – дорогостоящее мероприятие, поэтому нам выделили 5 млн рублей, чтобы взять шапито в аренду. К сожалению, на запрос предложений не поступило ни одной заявки. Вопрос мы продолжаем прорабатывать, но цирки-шапито сконцентрированы в основном в центральной части России, откуда потенциальному подрядчику накладно перевозить его к нам.Кстати, думали над вариантом провести капремонт старого шапито. Ведем поиск компаний, которые могли бы взяться за это, но возник вопрос, что таких специалистов мало.- Минкультуры Бурятии несколько лет работало над тем, чтобы в нашем городе появился Креативный кластер. Осмотрено много помещений, но остановились на этом. Оно приобреталось для Центра креативных индустрий. Но одним из главных резидентов Центра будет Государственный цирк Республики Бурятия. Там потолки семь метров, и это место станет площадкой для наших выступлений. Будут созданы условия для подвесов, и тогда можно показывать воздушные номера. Это большой положительный шаг. Допустим, театры в Улан-Удэ не предназначены для показа таких представлений.- Реконструкция здания будет идти весь будущий год. Надеемся, что в 2026 году мы встретим там своих зрителей и станем одними из первых резидентов, которые начнут там работать.- Укрепление материальной базы учреждения и дальнейшее творческое развитие цирка. В ближайшие дни едем в Якутск для участия в большом цирковом фестивале «Мамонтенок», где проведем премьеру нашего номера «Поющие стрелы». В Бурятии «Поющие стрелы» еще не показывали. Это один номер из большого проекта, который готовит цирк. Это постановка о Бурятии. По плану она будет готова в апреле 2025 года. Как будет называться - пока тайна. Наши артисты все молодцы, в завтрашний день Бурятского цирка смотрим с оптимизмом. Будем продолжать привлекать новых специалистов, приглашать тренеров. Сейчас планируем, что в дальнейшем пригласим тренеров из Монголии, центральной части России. В следующем году будет 25 лет с момента основания нашего цирка. В цирковом мире нас знают все, и не только в России.А в октябре текущего года запланировали посетить Окинский, Тункинский районы и город Северобайкальск.- С сайтом получилось так, что он был отключен от хостинга в связи с истечением срока размещения. Мы оплатили за хостинг. Но к тому моменту, когда поступила оплата, которая идет через Казначейство, имя нашего сайта успели быстро зарегистрировать на себя другие лица. Между отключением и поступлением оплаты прошел буквально час, и за это время кто-то успел это сделать. Юридически все законно, но мы считаем, что наш сайт фактически похитили. Сайт цирка, конечно, восстановим, но его имя будет писаться уже по-другому.Фото Баяна Цыренова, из личного архива Т. Батуева