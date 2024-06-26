Лучше не наливать

Массовое распространение алкомаркетов в республике привело к росту преступности. Власти и общественники бьют тревогу и отмечают, что без экстренных мер по ограничению продажи алкоголя и снижению доступности спиртного обуздать криминальный вал, особенно бытовой преступности, будет очень сложно.По официальной статистике, более трети преступлений в республике совершается в нетрезвом виде. Так, по данным МВД по Республике Бурятия, за четыре месяца 2024 года удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составил 37,5% от общего числа раскрытых, в абсолютных цифрах это 1102 преступления. Добавим, что проблема характерна не только для нашего региона. В целом по стране в 2021- 2023 гг. произошел рост преступности, вызванный ростом потребления спиртного. Однако если в целом по стране с алкогольным опьянением связано каждое четвертое преступление, то в Бурятии - каждое третье.Более того, по итогам 2023 года, по данным МВД по РФ, Бурятия находится на пятом месте среди регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.Врачи отмечают, что в подавляющем большинстве случаев алкогольное опьянение провоцирует агрессивное поведение.- Продукты распада этанола пагубно влияют на сознание человека, он теряет контроль над своим поведением, легко принимает опасные решения, - отмечает и. о. главного врача Республиканского наркологического диспансера Елена Кириллова. - Соответственно, в состоянии опьянения у человека притупляется чувство страха, он становится некритичным к себе и своим поступкам, нередко не отдает отчет своим действиям. Также распитие спиртного людьми с неустойчивой психикой, с травмами головы крайне опасно и может спровоцировать у них патологическое опьянение с аффектом, паранойей и подозрительностью, а также демонстративностью своего поведения.Как отмечает Елена Кириллова, нередко такие люди совершают противоправные действия, потому что алкогольное опьянение усиливает их агрессию. Добавим, что в целом уровень агрессивности и нетерпимости в нашем обществе вырос, начиная с пандемии (2020 - 2022 гг.), и до сих пор общество находится в состоянии высокого уровня тревожности, что также провоцирует агрессию.Именно поэтому одной из основных причин открытия вытрезвителя на базе Республиканского наркологического диспансера в 2021 году было снижение числа преступлений. Дело в том, что не только сам человек, находясь в алкогольном опьянении, может сесть, например, за руль и совершить смертельный наезд. Кстати, в Бурятии каждое пятое ДТП, по данным прокуратуры РБ, совершает водитель, выпивший спиртное.Часто выпивший человек начинает хулиганить дома или в общественном месте. Однако нередки случаи, когда нетрезвый человек сам становится объектом криминальных посягательств. Например, плохо соображающие граждане нередко лишаются денег в результате краж и грабежей. Особенно рискуют женщины, оказавшиеся в беспомощном состоянии в результате обильных возлияний.Соответственно, с момента создания в республике медвытрезвителя ситуация по ряду направлений несколько улучшилась. Так, если три года назад уровень «пьяной» преступности составлял 44%, то сейчас - 37,5%. Однако этого явно недостаточно для кардинального изменения ситуации, поскольку рост потребления никуда не делся. И главное на пути снижения потребления - уменьшение доступа, как территориально, так и по времени, к местам продажи алкоголя. Именно так ставит задачу региональное правительство - запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах, ограничение времени продаж, запрет на реализацию алкоголя в дни праздников, что сразу же сократит потребление спиртного.- Введение дополнительных ограничений в сфере продажи алкоголя должно усилить положительную тенденцию в этом направлении. Снижение уровня употребления алкоголя в обществе сокращает количество преступлений в алкогольном состоянии. Для этого нужно сокращать доступность алкогольной продукции, - убеждена и. о. главного врача Республиканского наркологического диспансера Елена Кириллова.Медики республики призвали земляков ответственно относиться к употреблению алкоголя. Живите трезво!Фото: freepik.com